    Music
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 2:45 PM IST

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ക​ലാ​വ​ർ​ഷം

    ദു​ബൈ​യു​ടെ ഒ​ാരോ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​ല​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മ​ല​ബാ​റി​ന്‍റെ കോ​ൽ​ക്ക​ളി മു​ത​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ അ​യാ​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​ത​ങ്ങ​നെ കോ​മ​ക​ളി​ട്ട് നീ​ളു​ക​യാ​ണ്. എ​ത്ര​യെ​ത്ര വേ​ദി​ക​ളാ​ണ് ക​ല​ക​ളു​ടെ കു​ട​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മോ, എ​ണ്ണ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ണ്ണി​ക്കോ എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന​ത് പോ​ലെ​യാ​ണ​ത്. വേ​റി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തി​നാ​ണ് ദു​ബൈ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ക​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ദു​ബൈ കോ​മ​ഡി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​ത് ന​ട​ക്കും. സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ്പ് കോ​മ​ഡി ഷോ​ക​ളും ലൈ​വ് പോ​ഡ്‌​കാ​സ്റ്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ദു​ബൈ കോ​മ​ഡി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 11 ദി​വ​സം ദു​ബൈ വേ​ദി​ക​ളെ ചി​രി​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​കാ​ശ​പൂ​രി​ത​മാ​ക്കും. മോ ​ആ​മ​ർ, ഒ​മി​ദ് ജാ​ലി​ലി, ടോം ​സെ​ഗു​ര, സാ​ക്കി​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​മ​ഡി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.​ഇ​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മേ, നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ചി​രി​യു​ത്സ​വം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്, കൊ​ക്ക-​കോ​ള അ​രീ​ന​യി​ൽ സ​മ​കാ​ലി​ക സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ്പ് കോ​മ​ഡി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ ടോം ​സെ​ഗു​റ, ലോ​ക​ത്തെ കു​ടു​കു​ടെ ചി​രി​പ്പി​ച്ച ത​ന്റെ ന​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​റ​പ്പൊ​ട്ടി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഓ​പ്പ​റ​യി​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​സാ​ഫ​ർ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘കി​ങ് ഓ​ഫ് ദി ​സ്റ്റേ​ജ്’ എ​ന്ന നാ​ട​കം അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ധ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മി​ശ്രി​ത​മാ​ണ് ക​ഥ​യു​ടെ ഇ​ഴ​ക​ൾ നെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഭൂ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​രി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മു​ഴ​ങ്ങി കേ​ൾ​ക്കു​ക.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്, മാ​ൾ ഓ​ഫ് ദി ​എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ലെ ന്യൂ ​കോ​വ​ന്റ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ‘സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ്പ് കോ​മ​ഡി അ​റ്റ് ഹോം: ​ദു​ബൈ സ്റ്റൈ​ൽ’ എ​ന്ന എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് ഏ​ക​ദി​ന കോ​മ​ഡി ഷോ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കോ​മ​ഡി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ലീ​ന കോ​ർ​ണീ​വ, റാ​മീ​സ് അ​ഖ്മെ​റ്റോ​വ്, പ്യോ​ട്ട​ർ ഗ്രെ​മി​യാ​ക്കി​ൻ, ആ​ഡെ​സ് മാ​മോ, അ​മ​ൻ ടു​ലി​യു​ഗെ​നോ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ ചി​രി​യു​ടെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് തീ​ർ​ക്കും. ഹാ​സ്യം, സം​ഗീ​തം, ഇം​പ്രൊ​വൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്പ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വും ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​വു​മാ​യ ഒ​രു സാ​യാ​ഹ്നം ഈ ​ഷോ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​അ​തു​ല്യ​മാ​യ സം​യോ​ജ​നം പൌ​രാ​ണി​ക​വും ദു​ബൈ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ചി​രി​യ​നു​ഭ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ൻ​പ​തി​ന്, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ഹാ​സ്യ​ന​ട​ൻ മെ​സു​ത് ബൗം​ഗാ​ർ​ഡ് ത​ന്റെ ജ​ന​പ്രി​യ ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യ ‘സെ​ൽ​ഫ്-​ഹെ​ൽ​പ്പ് സി​ങ്’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ‘ദി ​അ​ൺ​മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​ഡ് സ്പീ​ക്ക​ർ’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സി​ങ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ്പ് കോ​മ​ഡി പ​രി​പാ​ടി, യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പേ​ന പീ​ലി​വി​ട​ർ​ത്തും. കോ​മ​ഡി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ൻ​പ​തി​ന് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് മാ​ളി​ലെ ന്യൂ ​കോ​വ​ന്റ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ‘ദി ​ജ​ർ​മ്മ​ൻ ലാ​ഫ​ർ ക്ല​ബ്’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ക​ട​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ബെ​ൻ ഇ​സ്സ ലാം​റൂ​ബ, ഖാ​ലി​ദ് ബൗ​നൗ​ർ, സ​ലിം സ​മ​തു എ​ന്നീ മോ​മ​ഡി ത്ര​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​വും ന​ർ​മ്മ​പ​ര​വു​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല ജീ​വി​തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ൻ​പ​ത്, 10 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഓ​പ്പ​റ​യി​ൽ പ​ല​സ്തീ​ൻ-​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹാ​സ്യ​ന​ട​നും സ്വ​ന്തം നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സ് പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യ എം.​ഒ​യി​ലെ താ​ര​വു​മാ​യ മോ ​ആ​മ​ർ അ​വ​ത​രി​ക്കും. അ​ഭ​യാ​ർ​ത്ഥി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ യാ​ത്ര​യെ​യും കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ക​ഥ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ ന​ർ​മ്മം ഈ ​ഷോ​യെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റും. അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഇ​ള​യ​രാ​ജ ത​ന്റെ പു​തി​യ സിം​ഫ​ണി ന​മ്പ​ർ ഒ​ന്ന്, വൈ​ലി​യ​ന്റ്, ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട്-​ടോ​പ്പി​ങ് പീ​സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18 ന് ​ദു​ബൈ ഓ​പ്പ​റ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി​ക്ടോ​റി​യ ടോ​ൾ​സ്റ്റോ​ഗ​നോ​വ​യും മാ​ക്സിം വി​റ്റോ​ർ​ഗ​നും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 ന് ​സ​ബീ​ൽ തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ‘ഔ​ട്ട് ലൗ​ഡ്’ എ​ന്ന പു​തി​യ നാ​ട​ക പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പി​ന്നി​ട്ട ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​ഭ​രി​ത​മാ​യ ക​ഥ​യാ​ണ് ഈ ​ഷോ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ൽ വാ​സ​ൽ ഡോ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​റ് മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു പ​ര​മ്പ​ര​യാ​യ ‘അ​ൽ വാ​സ​ൽ സീ​സ​ൺ’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 ന് ​എ​ക്സ്പോ സി​റ്റി ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യും ക​ലാ​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​നി​മ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​ദു​ബൈ ഹാ​ർ​ബ​ർ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ത​ന്റെ നൂ​ത​ന ഷോ ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തും. ലോ​ക​മാ​കെ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ ത​ണ​ല​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ളം​ബ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ ത​ന്നെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ഗീ​ത​വും ത​മാ​ശ​യും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​വ​ർ​ഷം പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

