    മദ്രാസിലെ തെരുവുകളിൽ തുടങ്ങി ഓസ്കർ വേദിയുടെ നെറുകയിൽ വരെ എത്തിയ റഹ്മാൻ മാജിക്; എ.ആർ. റഹ്മാൻ @59

    മദ്രാസിലെ തെരുവുകളിൽ തുടങ്ങി ഓസ്കർ വേദിയുടെ നെറുകയിൽ വരെ എത്തിയ റഹ്മാൻ മാജിക്; എ.ആർ. റഹ്മാൻ @59
    ഇന്ന് എ.ആർ. റഹ്മാന്‍റെ പിറന്നാളാണ്. മദ്രാസിലെ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓസ്കർ വേദിയുടെ നെറുകയിൽ വരെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയർത്തിയ ആ വിരലുകൾ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളാകുന്നു. 1992ൽ 'റോജ'യിലൂടെ മണിരത്നം ഒരുക്കിയ ആ സംഗീത വിപ്ലവം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ശബ്ദരേഖ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ചിന്ന ചിന്ന ആശൈ എന്ന പാട്ടിലെ പുതുമയാർന്ന ശബ്ദമിശ്രണം കേട്ട് ലോകം അമ്പരന്നു. അവിടെ തുടങ്ങിയ ആ പ്രയാണം ഇന്ന് മലയാളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ 'ആടുജീവിത'ത്തിലെ പെരിയോനേ റഹ്മാനേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

    കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സംഗീതാത്മകമായിരുന്നു റഹ്മാന്റെ ജീവിതം‌. മലയാളം, തമിഴ് ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കു സംഗീതം നൽകിയിരുന്ന ആർ.കെ.ശേഖറിന്റെ മകനായി 1967 ജനുവരി 6ന് ചെന്നൈയിലാണ് ജനനം. ബോംബെയിലെ ഉയിരേ, അലൈപായുതേയിലെ സ്നേഹിതനേ എന്നീ ഗാനങ്ങൾ പ്രണയികളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പായി മാറി. വന്ദേ മാതരം എന്ന ആൽബത്തിലൂടെയും ലഗാൻ, രംഗ് ദേ ബസന്തി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെയും ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും ഉള്ളിൽ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി പടർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി 175ൽ അധികം ചിത്രങ്ങൾക്കായി സംഗീതം നൽകി. സ്ലംഡോഗ് മില്യണയർ, റോക്ക്സ്റ്റാർ, പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ പോലുള്ള നിരവധി ഹിറ്റുകൾ നൽകി. രണ്ട് ഓസ്കർ, രണ്ട് ഗ്രാമി, ഒരു ബാഫ്റ്റ, ഒരു ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി.

    പിതാവായ ആർ.കെ. ശേഖറിന്റെ മരണശേഷം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. ​പരസ്യചിത്രങ്ങൾക്ക് ജിംഗിളുകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് റഹ്മാൻ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 1992ൽ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത 'റോജ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി റഹ്മാൻ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ​പരമ്പരാഗതമായ കർണാടക സംഗീതത്തെയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തെയും പാശ്ചാത്യ സംഗീത ശൈലികളുമായും ഇലക്ട്രോണിക് സംഗീതവുമായും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി. സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പുതുമകൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ശബ്ദലേഖന രീതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.

    ​1992ൽ 'റോജ' പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ സംഗീതം സ്റ്റുഡിയോകൾക്കുള്ളിലെ പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണ് നിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ റഹ്മാൻ തന്റെ ചെന്നൈയിലെ പഞ്ചതൻ റെക്കോർഡ് ഇൻ എന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡിജിറ്റൽ സംഗീതത്തിന്റെ പുതിയ ലോകം തുറന്നു. പാട്ടുകളിൽ സിന്തസൈസറുകളും നൂതന സൗണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശബ്ദ നിലവാരത്തെ ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ​റഹ്മാന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ സംവിധായകൻ മണിരത്നത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. റോജയിൽ തുടങ്ങിയ ആ ബന്ധം ബോംബെ, ദിൽ സേ, ഗുരു, രാവണൻ, പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ക്ലാസിക്കുകൾക്ക് ജന്മം നൽകി. മണിരത്നത്തിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് റഹ്മാന്റെ സംഗീതം ആത്മാവ് പകർന്നു.

    ​തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ബോളിവുഡിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചു. രംഗീലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നേരിട്ടുള്ള ഹിന്ദി ചിത്രം. പിന്നീട് താൽ, ലഗാൻ, സ്വദേശ്, റോക്ക്സ്റ്റാർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ റഹ്മാൻ തരംഗം പടർന്നു. 2009ൽ 'സ്ലംഡോഗ് മില്യണയർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഓസ്കർ വേദിയിലെത്തിയതോടെ അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഗീത പ്രേമികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറി.

    ഓരോ സിനിമയിലും പുതിയ ഗായകരെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. സൂഫി സംഗീതത്തെയും നാടൻ പാട്ടുകളെയും പോപ്പ് സംഗീതവുമായി അദ്ദേഹം അതിമനോഹരമായി കൂട്ടിയിണക്കി. സംഗീതം പോലെ തന്നെ നിശബ്ദതയെയും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

