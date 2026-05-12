    Posted On
    date_range 12 May 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 10:40 AM IST

    വിസ്മയം തീർത്ത് ‘ബോബ് മാർലി മ്യൂസിക് നൈറ്റ്’

    എ​ൽ.​കെ. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ഐ​ല​ന്‍ഡ്‌​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ് ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വ് ക്വീ​ൻ​സ് വാ​ക്ക് വേ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ‘ബോ​ബ് മാ​ർ​ലി നൈ​റ്റ്‌’ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    കൊ​ച്ചി: വി​ഖ്യാ​ത ജ​മൈ​ക്ക​ന്‍ ഗാ​യ​ക​ന്‍ ബോ​ബ് മാ​ര്‍ലി​യു​ടെ 45-ാം അ​നു​സ്മ​ര​ണ ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ ന​ട​ന്ന ‘ബോ​ബ് മാ​ർ​ലി മ്യൂ​സി​ക് നൈ​റ്റ്’ സം​ഗീ​ത വി​സ്മ​യ​മാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മ​റൈ​ന്‍ഡ്രൈ​വ് ക്വി​ന്‍സ് വാ​ക്‌​വേ ഓ​പ്പ​ണ്‍ സ്റ്റേ​ജി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഗാ​യ​ക​നും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ജോ​ർ​ജ് പീ​റ്റ​ർ ബോ​ബ് മാ​ർ​ലി​യു​ടെ ചി​ത്രം ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ബോ​ബ് മാ​ർ​ലി​യു​ടെ ‘കു​ഡ് യു ​ബി ല​വ്ഡ്’ ഗാ​നം ജോ​ർ​ജ് പീ​റ്റ​ർ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​എ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​ജേ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ, സു​രീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് സേ​ത്തി, ഷാ​ജി ജോ​ര്‍ജ് പ്ര​ണ​ത, പി.​എം. ഹാ​രി​സ്, തെ​ന്ന​ല്‍, മ​ത്താ​യി വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​ബി എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡി​ജെ അ​ജി​ത് സെ​ബാ​ൻ, ലൂ​സ് മ​ത്താ​യി ലൈ​വ്, റി​വ​ർ ഗ​യ്‌​സ് ബാ​ൻ​ഡ്, ദി ​ജോ​ഷ് ട്രീ, ​ലോ​ബ്സ്റ്റ​ർ ഫ്ലൈ ​എ​ന്നീ ബാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘സെ ​നോ ടു ​ഡ്ര​ഗ്സ്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യു​ള്ള സം​ഗീ​ത​നി​ശ എ​ൽ.​കെ. ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ഐ​ല​ന്‍ഡ്‌​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ് ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ഐ.​ഡി.​സി.​എ) സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:Kochibob marleymusic nightMusic
    News Summary - Amazed by 'Bob Marley Music Night'
