Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightReviewschevron_rightആ ​ക​റു​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ
    Reviews
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 9:55 AM IST

    ആ ​ക​റു​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ ​ക​റു​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കും സി​നി​മ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. ഹൊ​റ​ർ വി​ഭാ​ഗം സി​നി​മ​ക​ളി​ലും ഈ ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ട് എ​ന്ന​തും ബോ​റ​ടി കൂ​ടാ​തെ ക​ണ്ടി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും ഈ ​വി​ഭാ​ഗം സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​ക​ും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘ടു​ഗ​ത​ർ’ (Together). പ്രേ​ത സി​നി​മ എ​ന്ന ഗ​ണ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം നി​ഗൂ​ഢ​ത​യും സൈ​ക്കോ​ള​ജി​യും ഫാ​ന്‍റ​സി​യും ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്ന ചി​ത്ര​മാ​യി ഇ​തി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാം. മാ​നു​ഷി​ക​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടോ​ക്സി​സി​റ്റി (toxicity) എ​ത്ര അ​പ​ക​ട​വും ഭീ​ക​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​തി​ൽ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മൈ​ക്ക​ൽ ഷാ​ങ്ക്‌​സ് ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത സൂ​പ്പ​ർ നാ​ച്ചു​റ​ൽ ബോ​ഡി ഹൊ​റ​ർ ചി​ത്രം ‘ടു​ഗ​ത​ർ’ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ചി​ത്രം ആ​മ​സോ​ൺ പ്രൈ​മി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ന​വ​ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ മി​ല്ലി (അ​ലി​സ​ൺ ബ്രീ), ​ടിം (ഡേ​വ് ഫ്രാ​ങ്കോ) എ​ന്നി​വ​രെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് ക​ഥ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ണ​യ കാ​ല​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​തു​ജീ​വി​തം തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ്രാ​മീ​ണ​ത​യു​ള്ള പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ താ​മ​സം മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ൽ. ആ​ന​ന്ദ​ത്തോ​ടെ ച​ലി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​യെ മാ​നു​ഷി​ക ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ മൂ​ടു​പ​ട​മ​ണി​യു​മ്പോ​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഭ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​റു​ത്ത രൂ​പം തെ​ളി​യു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ ഭീ​ക​ര​ത, അ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ക​ത്തു​ക.

    ത​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലു​ള്ള സം​ഗീ​ത​വാ​സ​ന​യെ പൊ​ടി​ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് അ​തി​ന്‍റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ സ്വ​പ്ര​യ​ത്നം ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​യ​ക​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, ഭാ​ര്യ മി​ല്ലി (അ​ലി​സ​ൺ ബ്രീ) ​ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ന ജോ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് അ​വി​ടെ സ്വ​യാ​ന​ന്ദം കാ​ണാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദാ​മ്പ​ത്യ​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ചി​ല നി​രാ​ശ​ക​ളെ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ജോ​ലി​ക​ൾ അ​വ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ സം​ഘ​ർ​ഷ സ്വ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ല​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​രു​വ​രും അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ഗു​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ ​വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​രി​ൽ എ​ന്ത് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ടിം ​ആ ഗു​ഹ​യി​ലെ നീ​രു​റ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ശ​രീ​ര​മി​പ്പോ​ൾ കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്, വി​ട്ടു​പോ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വി​ധം. ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി. പ​തി​യെ ച​ർ​മ​വും അ​സ്ഥി​ക​ളും ല​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്മാ​റാ​നേ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഈ​യൊ​ര​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും വി​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ർ പ​ല​തും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ങ്ങ​നെ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്തോ​റും അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തോ​ടെ അ​വ​ർ ആ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്നു. അ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കു​മ്പോ​ൾ, വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​രീ​രി​ക അ​ടു​പ്പ​ത്തി​ലേ​ക്കും അ​വ​ർ വ​ഴി​മാ​റു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ഴ​പ്പം നി​റ​ഞ്ഞ​തും അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും പി​ന്മാ​റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ആ ​അ​ടു​പ്പം പ​തി​യെ ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യ ചേ​ഷ്ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​മാ​റു​ക​യാ​ണ്. സി​നി​മ ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഒ​രു അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ക​ഥ​യെ​യും കൂ​ടെ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യൊ​രു ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തും സി​നി​മ​യെ നാ​ടോ​ടി-​ഹൊ​റ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും.

    സി​നി​മ സ​യ​ന്‍റി​ഫി​ക് ത്രി​ല്ല​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും സ​യ​ൻ​സ് ഫി​ക്ഷ​ൻ ഘ​ട​ക​ത്തെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​മി​ത​മാ​യി കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. വി​ചി​ത്ര​വും എ​ന്നാ​ൽ സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ച്ച​തു​മാ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ സ​ന്തു​ല​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭീ​ക​ര​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് സി​നി​മ​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. സി​നി​മ​യി​ലെ ചി​ല സീ​ക്വ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​മ​യം നീ​ണ്ടു​പോ​യോ എ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പോ​കാ​മെ​ങ്കി​ലും ആ ​നീ​ള​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:movie reviewTogether
    News Summary - together movie review
    Similar News
    Next Story
    X