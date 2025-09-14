Begin typing your search above and press return to search.
    സംഗീതം സ്നേഹമാകുമ്പോൾ

    sound of music
    ആ​ൽ​പ്സ് പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളും പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളും താ​ഴ്വ​ര​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ധി​നി​വേ​ശ കാ​ല​ത്തെ ഓ​സ്ട്രി​യ. ഭാ​ര്യ മ​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം മ​ക്ക​ളെ പ​ട്ടാ​ള ചി​ട്ട​യി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വോ​ൺ ട്രാ​പ്. അ​വി​ടേ​ക്കാ​ണ് മ​രി​യ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​യാ​കാ​ൻ മ​ഠ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​രി​യ, മ​ദ​ർ സു​പ്പീ​രി​യ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വോ​ൺ ട്രാ​പ്പി​ന്റെ ഏ​ഴ് കു​ട്ടി​ക​ളെ നോ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്കു പി​ടി​ച്ച ലോ​ക​ത്ത് വി​ഹ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് മ​രി​യ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ത​ലും ക​രു​ത്താ​കു​ന്ന​ത്. ശി​ഥി​ല​മാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തെ മ​രി​യ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്നേ​ഹം​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് താ​നെ​ന്ന് വോ​ൺ ട്രാ​പ്പി​ന്‍റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​രി​യ കാ​ണി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടും, ഒ​രു അ​മ്മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​നാ​യി അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​വീ​ട്ടി​ൽ സം​ഗീ​തം നി​റ​ച്ച മ​രി​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ പ്ര​ണ​യ​വും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ഹി​റ്റ്ല​റി​ന്റെ നാ​സി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ഥ​യാ​ണ് ‘ദി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക്’. ​റോ​ബ​ർ​ട്ട് വൈ​സി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ 1965ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഈ ​ചി​ത്രം ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ എ​ന്നും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും സ​പ്ത​സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ചി​ത്രം. ഇ​തൊ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ഥ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ചി​ത്ര​മാ​ണ്. റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് റോ​ഡ്ഗേ​ർ​സി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ഓ​സ്ക​ർ ഹാ​മ്മ​ർ​സ്റ്റൈ​ൻ II എ​ഴു​തി 1959ൽ ​ഇ​തേ പേ​രി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ആ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​സി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സി​നി​മ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സി​നി​മ നാ​സി​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​രി​യ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ. മ​രി​യ​യു​ടെ വ​ര​വ് ആ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വോ​ൺ ട്രാ​പ്പി​ന്റെ ക​ടു​പ്പം നി​റ​ഞ്ഞ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​രി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​ർ​ക്ക​ശ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു സൈ​നി​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വോ​ൺ ട്രാ​പ്പി​നെ സ്നേ​ഹ​നി​ധി​യാ​യ പി​താ​വാ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യും മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​രി​യ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​ഗീ​ത​മാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​കം. 16ഓ​ളം പാ​ട്ടു​ക​ൾ സി​നി​മ​യി​ലു​ണ്ട്. ക​ഥ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    സി​നി​മ​യി​ലെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​റും വി​നോ​ദം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കും ഭ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ധൈ​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കും വോ​ൺ ട്രാ​പ് കു​ടും​ബ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​സം​ഗീ​ത​മാ​ണ്. ഓ​രോ പാ​ട്ടും ക​ഥാ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. സി​നി​മ​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​രി​യ​യു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​വും പി​ന്നീ​ട് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ണ​യ​വും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹ​വു​മെ​ല്ലാം ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​വ​ലം സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ​മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല ഈ ​ചി​ത്രം. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ നാ​സി ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ആ​വി​ർ​ഭാ​വം, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ജീ​വ​ന പോ​രാ​ട്ടം, രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​സി​നി​മ വ​ള​രെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നും അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച് ഓ​സ്ക​റു​ക​ളാ​ണ് ചി​ത്രം നേ​ടി​യ​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും യ​ഥാ​ർ​ഥ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, സി​നി​മ​ക്കാ​യി പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1965ലെ ​ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ല​ക്ഷ​ൻ നേ​ടി​യ ചി​ത്ര​മാ​ണ് ദി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് മ്യൂ​സി​ക്. മ​രി​യ വോ​ൺ ട്രാ​പ് എ​ഴു​തി​യ ‘ദി ​സ്റ്റോ​റി ഓ​ഫ് ദി ​വോ​ൺ ട്രാ​പ് ഫാ​മി​ലി സിം​ഗേ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ മൂ​ല​ക​ഥ. 1956ലെ ​ജ​ർ​മ​ൻ സി​നി​മ​യാ​യ ‘ദ ​ട്രാ​പ് ഫാ​മി​ലി’​യാ​ണ് വോ​ൺ ട്രാ​പ് കു​ടും​ബ​ത്തെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

