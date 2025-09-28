Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Reviews
    date_range 28 Sept 2025 9:25 AM IST
    അ​രി​യ​റ്റി​യു​ടെ സീ​ക്ര​ട്ട് വേ​ൾ​ഡ്

    Arrietty
    ന​മ്മു​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യാ​യി ന​മ്മ​ൾ അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രു ചെ​റി​യ ലോ​ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലോ? അ​വി​ടെ പൂ​ക്ക​ളും ഇ​ല​ക​ളും​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ഒ​രു കൊ​ച്ചു​വീ​ട്. ആ ​ചെ​റി​യ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നാ​ൽ അ​രി​യ​റ്റി​യെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും കാ​ണാം. പ​ക്ഷേ, ആ​രും അ​വ​രെ കാ​ണാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. അ​ത് അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു​ദി​വ​സം ഒ​രാ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ ലോ​കം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​യാ​യ ഷോ ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ത​റ​വാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ക​ഥ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​വീ​ട്ടി​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ലോ​കം അ​റി​യാ​തെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന വെ​റും 10 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​മു​ണ്ട്. ‘ബോ​റോ​വേ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ഥ​ക​ൾ ഷോ​യു​ടെ അ​മ്മൂ​മ്മ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ​

    ഈ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​രി​യ​റ്റി എ​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഷോ ​ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ത​റ​യു​ടെ പ​ല​ക​ക​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ലോ ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലോ ആ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ താ​മ​സം. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ച്ച അ​രി​യ​റ്റി​യും അ​വ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​വും വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​മെ​ടു​ത്താ​ണ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഷോ ​ഏ​ക​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ അ​രി​യ​റ്റി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​വ​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഷോ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​വ​രു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ലും വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ത്-​പ​തി​നാ​ല് വ​യ​സ്സു​ള്ള ഷോ​യും എ​ത്ര വ​യ​സ്സു​ണ്ടെ​ന്ന് ഊ​ഹി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും പ​റ്റാ​ത്ത അ​രി​യ​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം ക​ഥാ​ഗ​തി​യെ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    2010ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ജാ​പ്പ​നീ​സ് ആ​നി​മേ​റ്റ​ഡ് ഫാ​ന്റ​സി ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘ദി ​സീ​ക്ര​ട്ട് വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് അ​രി​യ​റ്റി’. ഹി​രോ​മാ​സ യോ​നെ​ബ​യാ​ഷി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ചി​ത്രം സ്റ്റു​ഡി​യോ ഗി​ബ്ലി​യാ​ണ് ആ​നി​മേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​യാ​വോ മി​യാ​സാ​ക്കി​യും കെ​യ്‌​കോ നി​വ​യും ചേ​ർ​ന്ന് എ​ഴു​തി​യ തി​ര​ക്ക​ഥ മേ​രി നോ​ർ​ട്ട​ൺ എ​ഴു​തി​യ 1952ലെ ‘​ദി ബോ​റോ​വേ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്. 2011ൽ ​മി​ക​ച്ച ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മി​നു​ള്ള ​ജ​പ്പാ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്രൈ​സ്, ടോ​ക്യോ ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്, ​ബോ​സ്റ്റ​ൺ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ​ഷി​കാ​ഗോ ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ​സാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, 2011ലെ ​മി​ക​ച്ച ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ, ​മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ (ഹി​രോ​മാ​സ യോ​നെ​ബ​യാ​ഷി), ​മി​ക​ച്ച തി​ര​ക്ക​ഥ (ഹ​യാ​വോ മി​യാ​സാ​ക്കി), ​മി​ക​ച്ച ക​ലാ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ (യൂ​ജി ത​കെ​ഷി​ഗെ) എ​ന്നി​വ ഈ ​ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ സി​നി​മ​ക്ക് സ്വ​ന്തം.

    സ്റ്റു​ഡി​യോ ഗി​ബ്ലി​യു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പ് പ​തി​ഞ്ഞ ഈ ​ചി​ത്രം ഓ​രോ ഫ്രെ​യി​മും അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്റ്റു​ഡി​യോ ഗി​ബ്ലി​യു​ടെ മി​ക്ക സി​നി​മ​ക​ളെ​യും​പോ​ലെ അ​രി​യ​റ്റി​യും കൈ​കൊ​ണ്ട് വ​ര​ച്ച രീ​തി​യാ​ണ് (Hand-Drawn Animation) പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ രം​ഗ​ത്തി​ലെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ൾ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​വും സൂ​ക്ഷ്മ​വു​മാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഥ വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​ഴ​മു​ണ്ട്. ഡീ​റ്റേ​യി​ലി​ങ്ങാ​ണ് സി​നി​മ​യെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മു​ക്ക് ഉ​ള്ള​ത് എ​ല്ലാം അ​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ട്. വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​രി​യ​റ്റി​യു​ടെ ലോ​കം അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ ചെ​റു​താ​ണ്. ഇ​താ​ണ് അ​രി​യ​റ്റി​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​ലോ​ക​ത്തി​ന് ഒ​രു മാ​ന്ത്രി​ക​സ്പ​ർ​ശം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കൈയ്യകലത്തിലുള്ള വസ്തു പോലും അരിയറ്റിക്ക് വലിയ ദൂരമുള്ളവയാണ്. ​സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും ലോ ആംഗ്ൾ ഷോട്ടിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അരിയറ്റിയുടെ ലോകം വലുതായി തോന്നാനുള്ള കാരണം. പ്രധാന കഥാപാത്രമായ അരിയറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും പശ്ചാത്തലം മങ്ങിയ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഷാല്ലോ ഫോക്കസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിനിയേച്ചർ പ്രസ്പെക്റ്റീവിലാണ് സിനിമയിലെ ഭൂരിഭാഗം രംഗങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരിയറ്റിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിലല്ല അരിയറ്റി എങ്ങനെ ലോകത്തെ കാണുന്നു എന്നതാണ് ഫോക്കസിങ് പോയിന്റ്. മനുഷ്യർ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ബോറോവേഴ്സിന് അവരുടെ ലോകത്ത് വലിയ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ചെറിയ ആണികൾ ഏണിപ്പടികളാണ്. ഇലക്ട്രിക് വയറുകൾ കയറുകളാണ്. ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളി അരിയറ്റിക്ക് ഒരു തടാകത്തിന് സമമാണ്.

    കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സി​നി​മ​യു​ടെ ഡി​സൈ​നി​ങ്ങി​ൽ ശ​ബ്ദ​ത്തി​നും വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഉ​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​ത് ബോ​റോ​വേ​ഴ്സി​ന്റെ ലോ​കം എ​ത്ര​മാ​ത്രം സെ​ൻ​സി​റ്റി​വ് ആ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു. ധൈ​ര്യ​ശാ​ലി​യാ​യ അ​രി​യ​റ്റി​യും ദു​ർ​ബ​ല​നാ​യ ഷോ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​ണ്. ​​ഒ​രു ചെ​റി​യ മ​ന​ഷ്യ​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ലോ​കം എ​ത്ര വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് അ​രി​യ​റ്റി കാ​ണി​ച്ച് ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​രെ​യും അ​രി​യ​റ്റി കീ​ഴ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    movie reviewJapaneseanimationminiature
    News Summary - The Secret World of Arrietty movie review
