Madhyamam
    1 Feb 2026 9:29 AM IST
    1 Feb 2026 9:29 AM IST

    മനുഷ്യത്വം മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ

    മനുഷ്യത്വം മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
    അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ൽ ഒ​രു പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞി​നെ കാ​ണാ​താ​വു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​നെ തി​ര​ഞ്ഞ് അ​തി​ന്റെ അ​മ്മ ഓ​ടി​ന​ട​ക്കു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ, ര​മ​ണും ഗൗ​ത​മും. ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​മ്മ​യു​ടെ വാ​ദം. കു​ഞ്ഞി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​തോ​ടെ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ക​ഥ​യു​ടെ പി​രി​മു​റു​ക്കം ഇ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദം​മൂ​ലം ഈ ​ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ, ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ കു​ഞ്ഞി​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഈ ​സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ചെ​ന്നു​പെ​ടു​ന്ന​ത് സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കാ​ത്ത വ​ലി​യൊ​രു വി​പ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

    ക​ര​ൺ തേ​ജ്പാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘സ്റ്റോ​ള​ൻ’ എ​ന്ന ചി​ത്രം വെ​റു​മൊ​രു ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റി​വ് ത്രി​ല്ല​റ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​നെ പൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ സം​ഭ​വ​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി 2023ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഹി​ന്ദി ത്രി​ല്ല​ർ ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘സ്റ്റോ​ള​ൻ’. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് എ​ന്ന വ​ലി​യ വി​പ​ത്തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം എ​ങ്ങ​നെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​രാ​കു​ന്നു എ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​മാ​യ വി​ഷ​യ​വും സി​നി​മ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഇ​തൊ​രു റോ​ഡ് ബാ​റ്റി​ൽ ആ​ണ്. എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് പോ​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത ലൂ​പ്പി​ൽ​പെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ. കു​ഞ്ഞി​നെ തി​ര​ഞ്ഞു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ഗൗ​ത​മും (അ​ഭി​ഷേ​ക് ബാ​ന​ർ​ജി) ര​മ​ണും (ശു​ഭം വ​ർ​ധ​ൻ) എ​ത്തു​ന്ന​ത് നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ ക​സോ​നി കോ​ട്ട​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. വി​ജ​ന​വും ശി​ഥി​ല​വു​മാ​യ ഒ​രു പു​രാ​ത​ന കോ​ട്ട​യാ​ണ് ക​സോ​നി. ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ഇ​വ​രാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ​ത് എ​ന്നു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ടു​മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​ച​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​വി​ട​ത്തെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ഥാ​ഗ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​കു​ന്നു.

    സി​നി​മ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ്. വി​ജ​ന​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ൾ, ഇ​രു​ട്ട് നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ടു​ക​ൾ, ആ​ൾ​പ്പാ​ർ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത പ​ഴ​യ കോ​ട്ട​ക​ൾ... അ​വി​ടെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക വ​ലി​യൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. വി​ശ​പ്പും ദാ​ഹ​വും പ​രി​ക്കും അ​വ​രെ അ​വ​ശ​രാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൃ​ത്യ​മാ​യ വ​ഴി അ​റി​യാ​ത്ത ഒ​രി​ട​ത്ത്, സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ആ​രെ​യും വി​ളി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, കൈ​യി​ലു​ള്ള പ​രി​മി​ത​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​വെ​ച്ച് അ​വ​ർ​ക്ക് പോ​രാ​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു.

    സി​നി​മ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ ദു​രൂ​ഹ​ത നി​ഴ​ലി​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് ജും​പ (മി​യ മ​ൽ​സ​ർ). റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്റെ അ​ഞ്ചു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള മ​ക​ൾ ച​മ്പ​യെ ആ​രോ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തു മു​ത​ൽ ആ ​അ​മ്മ മ​ന​സ്സു നീ​റി​പ്പു​ക​യു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ന്തം കു​ഞ്ഞി​നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു അ​മ്മ​യു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ ന​മു​ക്ക് ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ അ​പ്പു​റ​മാ​ണ് അ​വ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ.

    നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ അ​പ​രി​ചി​ത​രെ സ​ത്യ​മ​റി​യാ​തെ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സി​നി​മ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടു​മ്പോ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​ക്കു​ന്നു. 2023ലെ ​വെ​നീ​സ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ ഈ ​സി​നി​മ അ​വ​സാ​നി​ച്ചാ​ലും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​രം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കും.

