Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightReviewschevron_rightത​ള​രാ​ത്ത കൈ​ക​ൾ...
    Reviews
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 9:42 AM IST

    ത​ള​രാ​ത്ത കൈ​ക​ൾ ത​ക​രു​ന്ന ഹൃ​ദ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ള​രാ​ത്ത കൈ​ക​ൾ ത​ക​രു​ന്ന ഹൃ​ദ​യം
    cancel

    രാ​ത്രി ജോ​ലി​യു​ള്ള ഭ​ർ​ത്താ​വും പ​ക​ൽ ജോ​ലി​യു​ള്ള ഭാ​ര്യ​യും. ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ ആ​കെ കു​റ​ച്ച് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. തീ​ർ​ത്തും വി​ര​സ​മാ​യ ജീ​വി​തം. ഫ്രെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​കൂ. ഒ​രാ​ൾ ക​സേ​ര​യി​ലോ ക​ട്ടി​ലി​ലോ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​സ്ഥ​ലം മ​റ്റേ​യാ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​രം പേ​റു​ന്നു. ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ​യും പ​ര​സ്പ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ദുഃ​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദി​ത്യ വി​ക്രം സേ​നാ​ഗു​പ്ത സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് 2014ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മി​ഡി​ൽ ക്ലാ​സ് ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നേ​ർ പ​ക​ർ​പ്പാ​ണ് ‘ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫ് ല​വ്’. ​വെ​നീ​സ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​

    സി​നി​മ​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം പ​ഴ​യ​തും ജീ​ർ​ണി​ച്ച​തു​മാ​യ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ദാ​രി​ദ്ര്യ​മോ തീ​വ്ര​മാ​യ ദ​യ​നീ​യ​ത​യോ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മാ​ന്ദ്യം കാ​ര​ണം ജീ​വി​തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ ലോ​വ​ർ മി​ഡി​ൽ ക്ലാ​സ് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​മാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ണ് പ​ര​സ്പ​ര​മു​ള്ള ക​രു​ത​ൽ. ​പ​ര​സ്പ​രം കാ​ണാ​തെ മ​റ്റേ​യാ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യ സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ത​ലും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ​

    സി​നി​മ​യി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. തെ​രു​വി​ലെ ബ​ഹ​ള​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ഭാ​ത പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​ഷേ​ധ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ഴ​യ റേ​ഡി​യോ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ട്രാ​മി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ സി​നി​മ​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു. ഈ ​സി​നി​മ സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല​കാ​ര​ണം നി​ല​വി​ലെ ന​വ​ലി​ബ​റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​വും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും കാ​ര​ണം അ​വ​ർ​ക്ക് അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നു. ജോ​ലി​ഭാ​രം കാ​ര​ണം അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തി​നോ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    സി​നി​മ​യു​ടെ വ​ർ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ക​ഠി​ന​മാ​യ, യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​യ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും, ജോ​ലി​ഭാ​രം നി​റ​ഞ്ഞ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ​ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യാ​ന്ത്രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക്ഷ​ണി​ക​മാ​യ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും സ്വ​പ്ന​സ​മാ​ന​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ട് വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വൈ​കാ​രി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും അ​വ​രു​ടെ ശ​രീ​ര​ഭാ​ഷ​യി​ലു​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​വ​ർ മി​ഡി​ൽ ക്ലാ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ട് പേ​രു​ടെ​യും വ​രു​മാ​നം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി​യെ ത​ക​ർ​ക്കും. ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി എ​ന്ന​ത് ഒ​രു താ​ൽ​പ​ര്യ​മോ ഇ​ഷ്ട​മോ അ​ല്ല. മ​റി​ച്ച് നി​ല​നി​ൽ​പി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ൾ സി​നി​മ​യി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. സി​നി​മ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗം ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​വും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘ലേ​ബ​ർ ഓ​ഫ് ല​വ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ ല​ളി​ത​വും എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ക്ത​വു​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ ശൈ​ലി​യാ​ണ്. ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ആ​ദി​ത്യ വി​ക്രം സേ​നാ​ഗു​പ്ത ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ങ് ടേ​ക്കു​ക​ളും, സ്റ്റാ​റ്റി​ക് ഷോ​ട്ടു​ക​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഖ്യാ​ന​രീ​തി​യും ലാ​ഗ് അ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഫ്രെ​യി​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​സി​നി​മ​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ നോ​ട്ട​ത്തി​നും ച​ല​ന​ത്തി​നും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്കും പോ​ലും സി​നി​മ​യി​ൽ വ​ലി​യ വൈ​കാ​രി​ക ഭാ​ര​മു​ണ്ട്. സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​വും വി​ര​സ​ത​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:movie reviewKolkataVenice Film Festivallower middle class residents
    News Summary - Labor of Love movie review
    Similar News
    Next Story
    X