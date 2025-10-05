Begin typing your search above and press return to search.
    5 Oct 2025 9:04 AM IST
    ച​രി​ത്ര​മേ​റെ പ​റ​യാ​നു​ള്ള ജ​വ​ഹ​ര്‍ സൗ​ണ്ട്സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ കാ​ലം പാ​ട്ട് കാ​പ്പി​ക്ക​ട​യാ​ക്കി മാ​റ്റിയ​ ക​ഥ​; ആ കഥയാണ് ‘കോ​ളാ​മ്പി’

    ഒ​രു പാ​ട്ടി​ന് ഒ​രു കാ​പ്പി. ക​ണ്ടും അ​റി​ഞ്ഞും ഒ​രു​പാ​ട് പേ​രാ​ണ് ഈ ​പാ​ട്ടു​കാ​പ്പി ക​ട​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ വ​രു​ന്ന​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ആ ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ത​ന്‍റെ റെ​ക്കോ​ഡ് ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പ​ഴ​യ ഗ്രാ​മ​ഫോ​ണി​ൽ വെ​ച്ച് കേ​ൾ​പ്പി​ക്കും. അ​തി​ന് പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി വ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു ക​പ്പ് ചൂ​ട് കാ​പ്പി​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​മേ​റെ പ​റ​യാ​നു​ള്ള ജ​വ​ഹ​ര്‍ സൗ​ണ്ട്സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ കാ​ലം പാ​ട്ട് കാ​പ്പി​ക്ക​ട​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ ക​ഥ​യാ​ണ് ‘കോ​ളാ​മ്പി’. സി​നി​മ​യും ടി.​വി​യും റേ​ഡി​യോ​യു​മെ​ല്ലാം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​നോ​ദോ​പാ​ധി ഗ്രാ​മ​ഫോ​ണാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ ഭം​ഗി​യു​ള്ള കോ​ളാ​മ്പി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ പാ​ട്ടു​ക​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കേ​ട്ട് അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ത​ല​മു​റ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ടി.​കെ. രാ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘കോ​ളാ​മ്പി’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് കോ​ളാ​മ്പി​യാ​ണ്. അ​തി​ലെ സം​ഗീ​ത​മാ​ണ്. ​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ​യും പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘കോ​ളാ​മ്പി’​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന് സ്വ​ന്തം ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും അ​ഭ​യം തേ​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​കോ​ളാ​മ്പി​ക​ൾ. അ​തി​വേ​ഗം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്ത് ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​ളാ​മ്പി മൈ​ക്കു​ക​ളോ​ടും, അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ല്ലാ​താ​യ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പാ​ണ് പാ​ട്ടു​കാ​പ്പി ക​ട.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ, കെ.​ജെ. യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി, കെ.​പി.​എ.​സി എ​ന്ന നാ​ട​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ ഓ​രോ കോ​ളാ​മ്പി​യി​ലൂ​ടെ​യും പ​ഴ​യ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് കാ​ണി​ച്ചു ത​രു​ന്നു. കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​രു​ന്ധ​തി പാ​ട്ട് കാ​പ്പി​ക്ക​ട​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​ഞ്ഞ് എ​ത്തു​ന്ന​തും തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ക​ഥാ​ത​ന്തു. 2005ല്‍ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കോ​ളാ​മ്പി മൈ​ക്കു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ എ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നൊ​മ്പ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ കാ​ത​ൽ. കോ​ളാ​മ്പി നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം എ​ല്ലാ കോ​ളാ​മ്പി​ക​ളും വീ​ട്ടി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റും ഭാ​ര്യ​യും. കോ​ളാ​മ്പി നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ലും പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ലും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കോ​ളാ​മ്പി പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    സി​നി​മ​യി​ൽ വാ​ർ​ധ​ക്യം വ​ള​രെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യും വി​കാ​ര​പ​ര​മാ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്വ​ത്വ​ത്തെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും വാ​ർ​ധ​ക്യം എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ ഊ​ന്നി​യാ​ണ് കോ​ളാ​മ്പി​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം. ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലു​ക​ളും, അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും എ​ങ്ങ​നെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​രാ​കു​ന്നു എ​ന്നു​കൂ​ടി സി​നി​മ കാ​ണി​ച്ച് ത​രു​ന്നു. ക​ഥ​യേ​ക്കാ​ള്‍ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സി​നി​മ പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ‘കോ​ളാ​മ്പി’​യു​ടെ ക​ള​ർ ഗ്രേ​ഡി​ങ്ങി​ൽ വി​ന്റേ​ജ്, റെ​ട്രോ ശൈ​ലി​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കാ​ന്ത​ത, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി എ​ന്നി​വ​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​മ​ങ്ങി​യ നി​റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ള്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​മെ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ ഒ​രു വി​ഷ​യ​മാ​ണ് സി​നി​മ സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ലം മാ​റ്റി​നി​ര്‍ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ഴ​യ​ത​ല​മു​റ​യെ എ​ങ്ങ​നെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി പു​തി​യ ത​ല​മു​റ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്നു​കൂ​ടി കോ​ള​മ്പി പ്രേ​ക്ഷ​ക​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സി​നി​മ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ പു​തു​മ​ക​ളൊ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ല്‍ വേ​ദ​ന​യു​ടെ കോ​ളാ​മ്പി ശ​ബ്ദം മു​ഴ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

