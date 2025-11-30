Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Reviews
    Posted On
    30 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:11 AM IST

    എ​സ്കേ​പ് ഫ്രം ​പ്രി​ട്ടോ​റി​യ

    എ​സ്കേ​പ് ഫ്രം ​പ്രി​ട്ടോ​റി​യ
    1978ൽ ​വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ (എ.​എ​ൻ.​സി) പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ തി​മോ​ത്തി ജെ​ങ്കി​നും സു​ഹൃ​ത്ത് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ലീ​യും പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രി​ട്ടോ​റി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ അ​വ​രെ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​ർ​ണ​വി​വേ​ച​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ​തി​നാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ്രി​ട്ടോ​റി​യ​യി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് അ​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്രി​ട്ടോ​റി​യ ജ​യി​ലി​ലെ പൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​രു​ത​രം ഡി​സൈ​നാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ള്ളി​ലെ സം​വി​ധാ​നം ല​ളി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യി​ലി​ന്റെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം 10 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഓ​രോ വാ​തി​ലി​നും അ​തി​ന്‍റേ​താ​യ താ​ക്കോ​ൽ വേ​ണം.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ത് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ഥ എ​ക്കാ​ല​വും ത്രി​ല്ലി​ങ്ങാ​ണ്. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​യി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ലി​നെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​ന്ന​ൻ സ​ഹ ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് 2020ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​മാ​ണ് ‘എ​സ്കേ​പ് ഫ്രം ​പ്രി​ട്ടോ​റി​യ’. ഈ ​സി​നി​മ ടിം ​ജെ​ൻ​കി​ൻ എ​ഴു​തി​യ ‘ഇ​ൻ​സൈ​ഡ് ഔ​ട്ട്: എ​സ്കേ​പ് ഫ്രം ​പ്രി​ട്ടോ​റി​യ പ്രി​സ​ൺ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    ജ​യി​ൽ ചാ​ടാ​നാ​യി അ​വ​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച രീ​തി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ്. ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ർ വ​രു​ന്ന​ത്, ലൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, ഷി​ഫ്റ്റ് മാ​റു​ന്ന​ത് അ​ങ്ങ​നെ ഓ​രോ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​ർ ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ പി​ഴ​വു​പോ​ലും പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​യി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ചേ​ക്കാം.

    ഇ​വി​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗം താ​ക്കോ​ലാ​ണ്, ത​ടി കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ താ​ക്കോ​ൽ. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ എ​പ്പോ​ഴും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം. വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, പു​തി​യ ഗാ​ർ​ഡ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് വ​രി​ക, ഉ​പ​ക​ര​ണം കേ​ടാ​കു​ക. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും ജ​യി​ൽ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഒ​രു​ത​രം ടാ​ക്ടി​ക്കാ​ണ്. മി​ക്ക ജ​യി​ൽ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ന്റ​റ​സ്റ്റി​ങ് പാ​ർ​ട്ട് എ​ങ്ങ​നെ പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കും എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ്. രാ​ത്രി​യി​ലെ ര​ഹ​സ്യ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, ഓ​രോ വാ​തി​ലും തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പി​രി​മു​റു​ക്കം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ​യും ആ​കാം​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും.

    ചെ​റി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ എ​ടു​ത്ത് തു​ര​ങ്കം​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തും ഡ​മ്മി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും മി​ക്ക ജ​യി​ൽ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ചെ​റി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​പോ​ലും അ​വ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റും. ​ജ​യി​ൽ ചാ​ട്ടം എ​ന്ന​ത് നി​മി​ഷ നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​ന​മ​ല്ല, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​മാ​ണ്. കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രു​ടെ റൗ​ണ്ട് സ​മ​യം, കാ​മ​റ​യു​ടെ പ​രി​ധി, വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം, പൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഘ​ട​ന എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം തി​മോ​ത്തി​യും സു​ഹൃ​ത്ത് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ലീ​യും മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ​സി​നി​മ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ൽ ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫോ​ക്ക​സ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ വ​ർ​ണ​വി​വേ​ച​ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന് സി​നി​മ​യി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

