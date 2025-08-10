Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightReviewschevron_rightകൂടത്തായിലെ...
    Reviews
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:04 AM IST

    കൂടത്തായിലെ നമ്മളറിയാത്ത കഥകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കൂടത്തായിലെ നമ്മളറിയാത്ത കഥകൾ
    cancel

    2002നും 2016​നും ഇ​ട​യി​ൽ ആ​റ് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ൾ. ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച് പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​വ​രെ പ​ഠി​ച്ച ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി എ​ങ്ങ​നെ എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യി​ലെ ഗ​സ്റ്റ് ലെ​ക്ച​റ​റാ​യ ജോ​ളി ജോ​സ​ഫാ​യി? കൂ​ട​ത്താ​യി​ലെ പൊ​ന്നാ​മ​റ്റം വീ​ട്ടി​ലെ ആ​റ് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജോ​ളി എ​ങ്ങ​നെ കാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​യാ​യി? ആ​രാ​ണ് ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ്? വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ആ​റ് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്? ഒ​രു പ​രാ​തി, അ​തി​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ...​മി​ക​ച്ച നോ​ണ്‍ഫീ​ച്ച​ര്‍ സി​നി​മ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ക്രി​സ്‌​റ്റോ ടോ​മി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ക്രൈം ​ഡോ​ക്യു​ഫി​ക്ഷ​നാ​ണ് 2023ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ‘ക​റി ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​നൈ​ഡ്: ദ ​ജോ​ളി ജോ​സ​ഫ് കേ​സ്’. നെ​റ്റ്ഫ്ലി​ക്സി​ന്‍റെ സ്റ്റാ​ന്‍ഡേ​ര്‍ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക്രി​സ്‌​റ്റോ ഈ ​ഡോ​ക്യു​ഫി​ക്ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ളു​ക​ള്‍ മ​റ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു സം​ഭ​വം വീ​ണ്ടും ജ​ന​മ​ധ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ൽ​പം റി​സ്കു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍, ജോ​ളി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍, ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്‌​സ് ഡ​മ്മി ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളെ​വെ​ച്ച് മു​ഖം കാ​ണി​ക്കാ​തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സീ​ക്വ​ൻ​സു​ക​ൾ. ഇ​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു​ത​രം വി​ഷ്വ​ല്‍സ് ഇ​ന്റ​ർ​ക​ട്ട് ചെ​യ്താ​ണ് ക​റി ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​നൈ​ഡ് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്. ഫ്രെ​യിം സെ​റ്റി​ങ്സും ക​ള​ര്‍ടോ​ണും ഇ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. ജോ​ളി​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ്, സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള​താ​ണ് ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത് വെ​റു​തെ യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പോ​വാ​തെ അ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​തി​ന്‍റെ വൈ​കാ​രി​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും വി​ധ​മാ​ണ് ക്രി​സ്‌​റ്റോ ക​ഥ ത​യാ​റാ​ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജോ​ളി​യു​ടെ മ​ക​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച​ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വൈ​കാ​രി​ക​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഒ​റ്റ ഡ​യ​മെ​ൻ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഥ​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം. പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് ജോ​ളി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ അ​ഡ്വ. ആ​ളൂ​രും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ജോ​ളി​യെ ഗ്ലോ​റി​ഫൈ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ചി​ല സ്ഥ​ല​ത്ത് തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ​ക്കു​റെ സാ​ധാ​ര​ണ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ചി​ന്ത​ക​ളാ​ണെ​ന്ന​ത് ജോ​ളി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക പ​ര​മ്പ​ര അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    പ​ക്ഷേ, ഈ ​ഡോ​ക്യു​ഫി​ക്ഷ​നി​ൽ ജോ​ളി​യ​ല്ല ഫോ​ക്ക​സി​ങ് പോ​യ​ന്‍റ്. ജോ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ർ​തൃ സ​ഹോ​ദ​രി ര​ഞ്ജി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫി​ഫ്റ്റി​ങ്ങാ​ണ് ക​റി ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​നൈ​ഡി​ന്‍റെ ക്രാ​ഫ്റ്റ് പോ​ർ​ഷ​ൻ. ‘ഇ​രു​ട്ട​ത്ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​തൊ​ക്കെ പു​ര​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും’ എ​ന്ന് ര​ഞ്ജി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ന്‍റെ അ​മ്മ​യു​ടെ​യും അ​ച്ഛ​ന്‍റെ​യും ജോ​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ റോ​യി​യു​ടെ​യും അ​ട​ക്കം ആ​റ് പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ര​ഞ്ജി​ക്ക് തോ​ന്നി​യ ദു​രൂ​ഹ​ത​യാ​ണ് കൂ​ട​ത്താ​യി സം​ഭ​വ​ത്തെ ചു​രു​ള​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മേ​ക്കി​ങ് എ​ൻ​ഗേ​ജി​ങ് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ബാ​ക് സ്റ്റോ​റി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഒ​രു പോ​രാ​യ്മ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഡോ​ക്യു​ഫി​ക്ഷ​നി​ല്‍ വ​സ്തു​ത​ക​ളും ക​ഥ​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ന്താ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ കാ​ര​ണം എ​ന്നൊ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. പൊ​ന്നാ​മ​റ്റം കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പു​ള്ള ജോ​ളി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​വി​ടെ​യും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഭ​ർ​ത്താ​വ് റോ​യി​യെ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​റ് കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും കൊ​ല ന​ട​ത്തി​യ രീ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ർ​ക്കും ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വ്യ​ക്ത​ത​യു​മി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്താ​നു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ക​റി ആ​ൻ​ഡ് സൈ​നേ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അതേസമയം ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ടയാണ് ഈ ഡോക്യു ഫിക്ഷന്റെ പിറവിക്കു പിന്നിൽ എന്ന ആരോപണങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:documentarykoodathaiJolly JosephCurry & Cyanide : The Jolly Joseph CaseCrime
    News Summary - Curry & Cyanide: The Jolly Joseph Case review
    Similar News
    Next Story
    X