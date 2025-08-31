Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    31 Aug 2025 8:47 AM IST
    ഒരു ദ്വീ​പ്,10 പട്ടാളക്കാർ, ഒരു കൊലപാതകി

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ദ്വീ​പ്. ചു​റ്റും വീ​ടു​ക​ളോ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല. ആ ​സോ​ൾ​ജി​യ​ർ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ​ത്ത് അ​പ​രി​ചി​ത​ർ എ​ത്തു​ന്നു. അ​വ​ർ ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ദ്വീ​പി​ലെ ആ​ഡം​ബ​ര വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രെ ക്ഷ​ണി​ച്ച മി​സ്റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് മി​സി​സ് യു.​എ​ൻ. ഓ​വ​നെ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​അ​തി​ഥി​ക​ൾ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​വ​രാ​ണ്. ആ​രും അ​റി​യാ​ത്ത​തും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​വ​ർ. ഈ ​ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​വു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് അ​വ​രെ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ടെ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ. പ​ത്തു​പേ​ർ. എ​ട്ട് അ​തി​ഥി​ക​ളും ഭാ​ര്യാ​ഭ​ർ​ത്താ​ക്ക​ന്മാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രു​മാ​ണ് ദ്വീ​പി​ലു​ള്ള​ത്. അ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​തൊ​രു കെ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​തി​ഥി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​വു​മി​ല്ല.

    ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ഗ​ത ക്രി​സ്റ്റി​യു​ടെ മി​സ്റ്റ​റി നോ​വ​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ‘ആ​ൻ​ഡ് ദെ​ൻ ദേ​ർ വേ​ർ ന​ൺ’. ഈ ​നോ​വ​ലി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ക്രെ​യ്ഗ് വൈ​വി​റോ​സ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് 2015ൽ ​ബി.​ബി.​സി നി​ർ​മി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള മി​നി സീ​രീ​സാ​ണ് ‘ആ​ൻ​ഡ് ദെ​ൻ ദേ​ർ വേ​ർ ന​ൺ’. അ​ഗ​ത ക്രി​സ്റ്റി​യു​ടെ നോ​വ​ലി​ന്റെ ഇ​രു​ണ്ട​തും ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സീ​രീ​സി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സീ​രീ​സ് വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലെ ദ്വീ​പ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ഡേ​വ​ൺ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ൽ​പം അ​ക​ലെ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക സ്ഥ​ല​മാ​ണ്. അ​ഗ​ത ക്രി​സ്റ്റി​യു​ടെ നോ​വ​ലി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത് ഡേ​വ​ൺ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ബെ​ർ​ഗ് ഐ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ ദ്വീ​പാ​ണ്. വേ​ലി​യേ​റ്റ സ​മ​യ​ത്ത് ബെ​ർ​ഗ് ഐ​ല​ൻ​ഡ് വെ​ള്ള​ത്താ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യും വേ​ലി​യി​റ​ക്ക സ​മ​യ​ത്ത് ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. 1945ൽ ‘​ആ​ൻ​ഡ് ദെ​ൻ ദേ​ർ വേ​ർ ന​ൺ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ​ത​ന്നെ ഒ​രു സി​നി​മ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലൊ​ക്കാ​ർ​ണോ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ലെ​​പ്പേ​ർ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​ത് ഈ ​ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ലെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. അ​ത് റെ​ക്കോ​ഡ​ഡാ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഓ​രോ അ​തി​ഥി​യും ദു​രൂ​ഹ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ‘പ​ത്ത് ചെ​റി​യ സൈ​നി​ക​രു​ടെ’ പ്ര​തി​മ​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ​ന്നാ​യി കാ​ണാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ദ്വീ​പി​ൽ അ​വ​ർ പ​ത്ത് പേ​ർ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ. കൊ​ല​യാ​ളി അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ മു​റി​ക​ളി​ൽ പ​ത്ത് ചെ​റി​യ പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രു​ടെ ക​വി​ത ഫ്രെ​യിം​ചെ​യ്ത് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ആ ​മ​ര​ണം ക​വി​ത​യി​ലെ ഓ​രോ വ​രി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​താ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​രാ​ണ് കൊ​ല​യാ​ളി എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും പ്രേ​ക്ഷ​ക​നെ ആ​കാം​ക്ഷ​യു​ടെ മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ഓ​രോ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​നും അ​വ​രു​ടേ​താ​യ ഇ​രു​ണ്ട ഭൂ​ത​കാ​ല​മു​ണ്ട്. അ​ത് പ​തി​യെ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തും അ​വ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണ് സീ​രി​സി​ന്‍റെ കോ​ർ പോ​യ​ന്‍റ്. കൊ​ല​പാ​ത​കി ആ​രും ആ​വാം. അ​വ​സാ​നം വ​രെ അ​താ​രാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത​ത് ആ​ര്, എ​ങ്ങ​നെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടും എ​ന്ന് അ​റി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി മ​രി​ച്ചു​വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം സം​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​ണ്. ദ്വീ​പി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​രു വ​ഴി​യു​മി​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്നു. ചെ​യ്ത തെ​റ്റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും, ത​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ധി​യി​ലു​ള്ള ഭ​യ​വും അ​വ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു. ആ​രാ​ണ് കൊ​ല​യാ​ളി എ​ന്ന് ആ​രും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ, ഒ​രു കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ക​നെ കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ക്രൈം ത്രി​ല്ല​റി​ന്‍റെ സ​ഞ്ചാ​രം. ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വ് ക​ഥ​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ക​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഈ ​സീ​രി​സി​ൽ ഇ​ല്ല. കൊ​ല​പാ​ത​കി അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ആ ​തി​രി​ച്ച​റി​വോ​ടെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​കി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രൈം ​ത്രി​ല്ല​ർ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പം ക​ണ്ട് തീ​ർ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സീ​രി​സി​ന്‍റെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം.

