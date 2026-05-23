    date_range 23 May 2026 10:22 AM IST
    date_range 23 May 2026 10:22 AM IST

    'ഏത് കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളേക്കാളും എനിക്ക് വലുത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ്'; 'ദൃശ്യം 3' കണ്ട് കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മോഹൻലാൽ

    മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ നടൻ മോഹൻലാൽ തന്റെ 66-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ആരാധകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്നേഹക്കടലിന് നന്ദി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ നിമിഷം ഉണ്ടായത് തിയറ്ററിലായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ദൃശ്യം 3'-യുടെ ആദ്യ ഷോ ആരാധകർക്കൊപ്പം തിയറ്ററിലിരുന്ന് കണ്ട മോഹൻലാൽ, സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തികച്ചും വികാരാധീനനായി കണ്ണുകൾ തുടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള സിനിമയിൽ അസംഖ്യം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ഈ മഹാനടൻ, തന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആരാധകരുടെ വൻ വരവേൽപ്പും സ്നേഹവും കണ്ട് കണ്ണ് നിറയുന്ന വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനകം തന്നെ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

    തിയറ്ററിലെ ആ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മോഹൻലാൽ തന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചു. "ഏറെ സ്നേഹത്തോടും അഭിനിവേശത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ദൃശ്യം 3 ഒരുക്കിയത്. തിയറ്ററുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ആ സ്നേഹം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് നിറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഓരോ വാക്കുകളും, റിവ്യൂകളും, വികാരങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫീസിലെ ഏതൊരു സംഖ്യയേക്കാളും എനിക്ക് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. സിനിമ കണ്ടതിനും, അതിലെ ഓരോ നിമിഷവും നെഞ്ചിലേറ്റിയതിനും, ജോർജുകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടേതായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി," എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നവർക്കായി രാവിലെ പങ്കുവെച്ച മറ്റൊരു കുറിപ്പിലും തന്നെ തേടിയെത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു.

    തിയറ്ററുകളിൽ വൻ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'ദൃശ്യം 3' ബോക്സ് ഓഫീസിലും വലിയ റെക്കോർഡുകളാണ് കുറിക്കുന്നത്. സിനിമാ മേഖലയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയിലുടനീളം 5,500-ലധികം ഷോകളിൽ നിന്നായി ചിത്രം 15.85 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതിൽ മലയാളം പതിപ്പ് മാത്രം 13.70 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി. വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ, ആദ്യദിനത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 43.37 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷനുമായി 2026-ൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള ഓപ്പണിങ് നേടുന്ന മലയാള ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡ് ദൃശ്യം 3 സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

    2013-ൽ തിയറ്ററുകളിൽ 150 ദിവസത്തിലേറെ ഓടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച, പിന്നീട് ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട 'ദൃശ്യം' എന്ന വിസ്മയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് തിയറ്ററുകൾ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ട് ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത 'ദൃശ്യം 2'-നും വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ മൂന്നാം ഭാഗവും പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Mohanlalsocial media viralEntertainment NewsDrishyam 3
    News Summary - 'Your words are bigger to me than any collection records'; Mohanlal sheds tears after watching 'Drishyam 3'
