യഷിന്റെ ടോക്സികിന് വമ്പൻ കരാർ; തമിഴ്നാട് സിനിമാ വ്യാപാര രംഗത്ത് ചരിത്ര നിമിഷം

യഷിന്റെ ടോക്സികിന് വമ്പൻ കരാർ; തമിഴ്നാട് സിനിമാ വ്യാപാര രംഗത്ത് ചരിത്ര നിമിഷംtext_fields
റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ യഷിന്റെ 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രൗൺ അപ്സി'ന്റെ തമിഴ്നാട് വിതരണാവകാശം 63 കോടി രൂപയുടെ വമ്പിച്ച അഡ്വാൻസ് തുകക്ക് (കമ്മീഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) കൈമാറി. അടുത്ത കാലത്ത് ഈ മേഖലയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ കരാറുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ അടിവരയിടുന്ന ഈ ഇടപാട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായി ടോക്സിക്കിനെ മാറ്റുന്നു.
പരമാവധി തിയറ്ററുകളിലേക്ക് ചിത്രം എത്തിക്കുന്നതിനായി മൾട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ സിറ്റിയുടെ വിതരണം സ്വരൂപ് റെഡ്ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള തിങ്ക് സ്റ്റുഡിയോസും, ചെങ്കൽപേട്ട് മേഖല ട്രൈഡന്റ് രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈറ്റ് നൈറ്റ്സും നിർവഹിക്കും. കോയമ്പത്തൂർ, നോർത്ത് - സൗത്ത് ആർക്കോട്ട്, തിരുനെൽവേലി, കന്യാകുമാരി മേഖലകളുടെ മേൽനോട്ടം എസ്. പിക്ചർ ശ്രീനിവാസൻ വഹിക്കും. മധുര & രാംനാട്, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി & തഞ്ചാവൂർ, സേലം എന്നീ പ്രധാന സർക്യൂട്ടുകൾ 5 സ്റ്റാർ സെന്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും. സിംഗിൾ സ്ക്രീനുകളിലും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിലും ഒരുപോലെ മികച്ച പ്രദർശനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ വിതരണ ശൃംഖല രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടോക്സിക്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം അവിശ്വസനീയമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ യഷിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ രീതി സവിശേഷമാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ അതീവ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുമൊരു വലിയ റിലീസ് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവുമായി സഹകരിക്കാൻ ലഭിച്ച ആവേശകരമായ നിമിഷം കൂടിയാണ്' ഈ സഹകരണത്തിലുള്ള ആവേശം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിതരണ പങ്കാളികൾ പറഞ്ഞു.
കെ.ജി.എഫ്: ചാപ്റ്റർ 2-ന്റെ വൻ വിജയവും തമിഴ്നാട്ടിൽ യഷിനുള്ള ജനപ്രീതിയുമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു കരാറിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യാപാര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. വർഷങ്ങളായി തമിഴ് പ്രേക്ഷകർ യഷിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും സ്വന്തം എന്നപോലെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിർത്തികൾ കടന്നുള്ള ഈ സ്നേഹം തിയറ്റർ ചിത്രത്തിന്റെ വിപണിയിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
63 കോടി രൂപയുടെ അഡ്വാൻസ് കരാറും ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖലയും ഉള്ളതിനാൽ, ടോക്സിക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്ന് തിരക്കഥയെഴുതി ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രൗൺ അപ്സ്' കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് ഒരേസമയം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം 2026 മാർച്ച് 19ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത്, താര സുതരിയ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register