സെൻസറിങ് പൂർത്തിയായി; യാഷിന്റെ ‘ടോക്സിക്’ ഉടൻ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്

സെൻസറിങ് പൂർത്തിയായി; യാഷിന്റെ ‘ടോക്സിക്’ ഉടൻ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്text_fields
യാഷ് നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്’ സെൻസറിങ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് 'എ'സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി സെൻസർ ബോർഡിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ചിത്രത്തിൽ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും ആഗസ്റ്റ് 26-ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.
ചിത്രത്തിന്റെ റൺടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും സെൻസറിങ്ങിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറും 14 മിനിറ്റും ആണ് ടോക്സിക്കിന്റെ ദൈർഘ്യം. വൻകിട സിനിമകൾ വലിയ റൺടൈമുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത്, സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസ് തങ്ങളുടെ ഈ ഗാംങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമയ്ക്കായി മികച്ചതും വിപുലവുമായ ഒരു കട്ട് തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഗോവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്രമവും അസൂയയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂറുമാറ്റങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത്, കൂറ്, ധാർമ്മികത, വ്യക്തിപരമായ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നിവക്കിടയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗുണ്ടയുടെ കഥയാണ് ടോക്സിക് പറയുന്നത്. സാധാരണ കൊമേർഷ്യൽ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്ഷനും വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ ഇരുണ്ടതും എന്നാൽ പക്വതയാർന്നതുമായ ആഖ്യാനമാണ് ചിത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
വെങ്കട്ട് കെ നാരായണയുടെ കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ശക്തമായ സാങ്കേതിക നിരയാണുള്ളത്. സംവിധാനത്തോടൊപ്പം യാഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രാജീവ് രവി കാമറയും ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി എഡിറ്റിങും നിർവഹിക്കുന്നു. രവി ബസ്രൂർ, വിശാൽ മിശ്ര, തനിഷ്ക് ബാഗ്ചി, ഫഹീം അബ്ദുള്ള, അർസ്ലാൻ നിസാമി എന്നിവരുടേതാണ് സംഗീതം.
യാഷിനൊപ്പം കിയാര അദ്വാനി, നയൻതാര, ഉമ ഖുറേഷി, താരാ സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, സുദേവ് നായർ, ബാലാജി മനോഹർ, അക്ഷയ് ഒബ്റോയ് തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. കൂടാതെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര അഭിനേതാക്കളും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് ടോക്സിക് ചിത്രീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിന്റെ സെൻസറിങ് പൂർത്തിയായെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് യഥാർത്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാതെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ അതോ സമാനമായ സെൻസർ ചെയ്ത പതിപ്പായിരിക്കുമോ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യത്തിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.
'കെ.ജി.എഫ്: ചാപ്റ്റർ 2'-ന് ശേഷം യാഷിന്റേതായി തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന അടുത്ത ചിത്രമാണ് ടോക്സിക്. എ-സർട്ടിഫിക്കറ്റും നീണ്ട റൺടൈമും വിവിധ ഭാഷകളിലെ റിലീസും ഒക്കെയായി ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറ്റർ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ ചിത്രം.
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