Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightബോക്സ് ഓഫിസിൽ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 9:25 AM IST

    ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ധുരന്ധറും ടോക്സിക്കും; രൺവീറിനോ യാഷിനോ, കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ആർക്ക്?

    text_fields
    bookmark_border
    ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ധുരന്ധറും ടോക്സിക്കും; രൺവീറിനോ യാഷിനോ, കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ആർക്ക്?
    cancel

    ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സിനിമകൾ 2026 മാർച്ച് 19ന് ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. രൺവീർ സിങ് നായകനായ ധുരന്ധർ 2ഉം യാഷ് നായകനായ ടോക്സിക്: ദി ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ അപ്‌സുമാണ് ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ. രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്കും തീവ്രമായ ടീസറുകളും ശക്തമായ താരശക്തിയും ഉള്ളതിനാൽ പ്രതീക്ഷ ഏറെയാണ്.

    രൺവീർ സിങ്ങും യാഷും അവരുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് എത്രയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് എന്ന് ചർച്ചയും ആരാധകർക്കിടയിലുണ്ട്. ധുരന്ധർ 2ൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് രൺവീർ സിങ്ങിന് 50 കോടി രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ധുരന്ധർ വൻ വരുമാനത്തോടെ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത ചിത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 894.49 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും 1,354.84 കോടി രൂപ നേടി.

    ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ അപ്‌സിലെ അഭിനയത്തിനായി യാഷും 50 കോടി രൂപ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ധുരന്ധർ 2 റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ടോക്സിക് കന്നഡ സിനിമാ വിപണികളിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീവ്രമായ ദൃശ്യങ്ങളും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ടീസറിലൂടെ ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ വളരെയധികം ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും അതത് വിപണികളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ധുരന്ധർ 2 ഹിന്ദി വിപണികളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ടോക്സിക് തിളങ്ങും. രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്കും വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുള്ളതിനാൽ തിയറ്റർ മത്സരം തീവ്രമായിരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ranveer SinghMovie NewsEntertainment NewsYash
    News Summary - Yash and Ranveer Singh’s salaries revealed
    Similar News
    Next Story
    X