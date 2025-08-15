Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightതാരസംഘടനക്ക് വനിതാ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 4:05 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 4:28 PM IST

    താരസംഘടനക്ക് വനിതാ നേതൃനിര; ശ്വേത മേനോൻ പ്രസിഡന്റ്, കുക്കുപരമേശ്വരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

    text_fields
    bookmark_border
    amma election
    cancel

    കൊച്ചി: മലയാള സിനിമാതാരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ അമ്മക്ക് വനിതാ നേതൃനിര. ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്വേത മേനോൻ അമ്മ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കുക്കു പരമേശ്വരനാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഉണ്ണി ശിവപാലാണ് ട്രഷറർ. ജയൻ ചേർത്തല, ലക്ഷ്മിപ്രിയ എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി തെരഞ്ഞെടക്കപ്പെട്ടത്. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അൻസിബ ഹസൻ എതിരില്ലാതെ നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ശ്വേ​ത മേ​നോ​നെതിരെ ദേ​വ​നാണ് മത്സരിച്ചത്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​കാ​ൻ കു​ക്കു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാണ് മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​ണ്ണി ശി​വ​പാ​ലിനെതിരെ അനൂപ് ചന്ദ്രനാണ് മത്സരിച്ചത്. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മാ​രി​യ​റ്റ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ രാ​വി​ലെ 9.30നാണ് അമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോടെ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിരുന്നു.

    അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. 74 പേ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ത്തെ​ണ്ണം ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബാ​ബു​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി വ​നി​ത എ​ത്ത​ട്ടെ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ജ​ഗ​ദീ​ഷി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റം. ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന ന​വ്യ​നാ​യ​രും ആ​ശ അ​ര​വി​ന്ദും ഒ​ടു​വി​ൽ പി​ന്മാ​റി.

    ഹേ​മ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ഡ്ഹോ​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ വീ​ണ്ടും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്ന അ​ഭ്യൂ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ണ്ടാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shweta Menonkukku parameswaranAmma organization
    News Summary - Women's leadership for star organization
    Similar News
    Next Story
    X