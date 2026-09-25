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    വി​സ്മ​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ഷ​ത്തി​ൽ; എ​സ് ക്യൂ​ബ് ഫിലിംസി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ചി​ത്രം!

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    വി​സ്മ​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ഷ​ത്തി​ൽ; എ​സ് ക്യൂ​ബ് ഫിലിംസി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ചി​ത്രം!
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    ‘ഉ​യ​രെ’, ‘ജാ​ന​കി ജാ​നേ’ എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം എ​സ് ക്യൂ​ബ് ഫി​ലിം​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ഷെ​നു​ഗ, ഷെ​ഗ്ന, ഷെ​ർ​ഗ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ചി​ത്രം അ​ണി​യ​റ​യി​ലൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ‘തു​ട​ക്കം’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ വി​സ്മ​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ‘ലൂ​ക്ക’​യി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ അ​രു​ൺ ബോ​സാ​ണ്.

    ര​ത്തീ​ന, സു​ഹാ​സ്, ഷ​റ​ഫു എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘വ​ര​ത്ത​ൻ’, ‘വൈ​റ​സ്’, ‘റൈ​ഫി​ൾ ക്ല​ബ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​ണ് സു​ഹാ​സും ഷ​റ​ഫു​വും. വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ്ര​മേ​യ​വും പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​വും ചേ​ർ​ന്ന ഒ​രു സി​നി​മാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും ചി​ത്ര​മെ​ന്ന് അ​ണി​യ​റ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​മു​വ​ൽ ഹെ​ൻ​റി ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണ​വും മ​ഹേ​ഷ് ഭു​വ​നേ​ന്ദ് ചി​ത്ര​സം​യോ​ജ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഹി​ഷാം അ​ബ്ദു​ൾ വ​ഹാ​ബാ​ണ് സം​ഗീ​തം. ആ​ഷി​ഖ് എ​സ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഡി​സൈ​ന​റും സ​മീ​റ സ​നീ​ഷ് വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​ര​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ശ്രീ​നാ​ഥ് പി. ​എ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​റും സ​ജി സി ​ജോ​സ​ഫ് പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ള​റു​മാ​ണ്. യെ​ല്ലോ​ടൂ​ത്ത്സ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ഡി​സൈ​ൻ​സും സ്നേ​ക്ക്പ്ലാ​ന്റ് എ​ൽ.​എ​ൽ.​പി മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പൂ​ജ​യും ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. പി.​ആ​ർ.​ഒ അ​പ​ർ​ണ ഗി​രീ​ഷ്.

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    News Summary - Vismaya Mohanlal in the lead role; S Cube Films' third film!
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