Madhyamam
    Movie News
    Movie News
    Posted On
    10 Aug 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 1:35 PM IST

    വിജയ രാഘവൻ

    വിജയ രാഘവൻ
    വിജയ രാഘവൻ (ഫോ​ട്ടോ: സ​ജീ​ഷ് എ​ട​പ്പ​റ്റ)

    അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ അ​മ്പ​താ​ണ്ടോ​ള​മെ​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ട​ൻ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ നാ​ഡി​മി​ടി​പ്പു​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ് അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. പി​ന്നീ​ട് വി​ല്ല​ൻ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ര​ക്ട​ർ വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ള​ങ്ങി. ‘പൂ​ക്കാ​ലം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ പ​ടു​വൃ​ദ്ധ​നാ​യ ഇ​ട്ടൂ​പ്പാ​യി വേ​ഷ​പ്പ​ക​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് സ്വ​ഭാ​വ​ന​ട​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡും ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ഹ​ന​ട​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡും തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ? അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ഭി​ന​യ​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ ലും വി​ധ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​മോ?

    അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. പ്രേ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് വ​ലി​യ കാ​ര്യം. ഇ​യാ​ൾ ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്രം ചെ​യ്താ​ൽ ന​ന്നാ​വും എ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കും പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ​ക്കും ഒ​ക്കെ തോ​ന്നു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്നെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലാ​തെ അ​വാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടി​യ​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല​ല്ലോ ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ഞാ​ൻ സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ? അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ടൂ​പ്പ് പോ​ലു​ള്ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും തേ​ടി​യെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട​ാകും...

    ഞാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​രോ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും എ​ത്ര വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ അ​ത്ര​ക്കും ഞാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ അ​തൊ​രു ഭാ​ര​മാ​യി തീ​രാ​റി​ല്ല. അ​ഭി​ന​യം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു ന​ട​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഭാ​ര​മാ​കാ​തെ ല​ളി​ത​മാ​യി, അ​നാ​യാ​സ​മാ​യി ചെ​യ്യേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ്.

    ? പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ലി ഏ​റെ എ​തി​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി​ക്ക് ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട​ല്ലോ?

    പൊ​ളി​റ്റി​ക്സ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും വി​വാ​ദ​മാ​കും. എ​ല്ലാ കാ​ല​ത്തും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് പ​ത്തോ പ​തി​നൊ​ന്നോ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ക​ണ്ട് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​യ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​നി​ക്ക് ഇ​തേ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന് കി​ട്ടി​യ അ​വാ​ർ​ഡ് ബെ​സ്റ്റ് ക്യാ​ര​ക്ട​ർ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് സ​ഹ​ന​ട​ൻ എ​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ​യൊ​ക്കെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല.

    ? ജീ​വി​ത​വും നാ​ട​ക​വും സി​നി​മ​യും?

    നാ​ട​കം ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്നെ ന​ട​നാ​ക്കി​യ​ത്. 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട​ക​ത്തി​ലി​ല്ല. അ​തി​നു​മു​മ്പ് അ​ച്ഛ​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള നാ​ട​ക​ക്ക​ള​രി​യാ​ണ് എ​ന്നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നാ​ട​കം എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​തൊ​രു ന​ട​നും എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട ഒ​ന്നാ​ണ്. നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ നാം ​മാ​ത്ര​മാ​യി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വി​ടെ ന​മ്മ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം സി​നി​മ​യി​ൽ കാ​മ​റ​യു​ണ്ട്. മ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ജി​ൽ അ​ഞ്ച് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രും എ​ങ്ങ​നെ ബി​ഹേ​വ് ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യം. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചാ​ൽ ശ​രി​യാ​വി​ല്ല. മോ​ഷ​ൻ​സ് എ​ല്ലാം ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ത്രോ ​ഉ​ണ്ടാ​കും. നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ എ​ക്സ്പ്ര​ഷ​ൻ​സ് നേ​ർ​മു​മ്പി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ കാ​ണു​ന്നു​ള്ളൂ.

    എ​ന്നാ​ൽ, സി​നി​മ​യി​ൽ മൈ​നൂ​ട്ട് എ​ക്സ്പ്ര​ഷ​ൻ​സ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ര​ണ്ടും വ്യ​ത്യ​സ്ത മീ​ഡി​യ​യാ​ണ്. നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് അ​ത്ര ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. നാ​ട​കം നാ​ട​ക​മാ​യി​ട്ടും സി​നി​മ സി​നി​മ​യാ​യി​ട്ടും കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നാ​ട​ക​ത്തി​ലാ​യാ​ലും സി​നി​മ​യി​ലാ​യാ​ലും ക​ഥാ​പാ​ത്രം ആ​ണെ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ടി​ലെ​യും സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു അ​ഭി​നേ​താ​വ് എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ ബേ​സ് ന​ട​ന് ന​ല്ല​താ​ണ്.

    ? ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്?

    ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​റ്. അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ എ​ന്ന് ഓ​ർ​മ വ​ന്നാ​ൽ കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണ്. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി അ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. അ​താ​ണ് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം. അ​ല്ലാ​തെ ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വു​മാ​യി ന​മു​ക്ക് ഒ​രു ബ​ന്ധ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    ‘കി​ഷ്കി​ന്ധാ കാ​ണ്ഡം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ, ആ ​ക​ഥ​യി​ൽ ക​ഥാ​പ​ര​മാ​യി അ​പ്പു​പ്പി​ള്ള ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഹീ​റോ. അ​ച്ഛ​ൻ ആ​രാ​ണെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ അ​റി​യാ​വു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​സി​ഫ് അ​ലി​യു​ടേ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ​ക​ൾ വേ​ണ്ട​ത്. എ​ല്ലാം ചേ​രു​ന്ന ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ലാ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    ? റാം​ജി​റാ​വു​വും ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​നും

    റാം​ജി​റാ​വു ഒ​രു വ​ലി​യ പൂ​ർ​ണ​ത​യു​ള്ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ​ത്. സി​ദ്ദീ​ഖ്-​ലാ​ലി​നെ​പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കേ അ​ത്ത​രം ഒ​രു സ്ക്രി​പ്റ്റ് എ​ഴു​തി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ‘മേ​ലേ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ആ​ൺ​വീ​ട്ടി’​ലെ ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ കാ​ര്യം. അ​ത് പാ​ളി​പ്പോ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മൊ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​ജ​യ​രാ​ഘ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു മു​ൻ​ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത. ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി ക​ണ്ടാ​ൽ ഓ​ക്കെ​യാ​ണ്. ഒ​രു സ്റ്റാ​ർ​ഡം ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക. ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ പ്രേ​ക്ഷ​ക പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കൊ​ത്ത് നി​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ ​സി​നി​മ വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ല.

    ?‘പൂ​ക്കാ​ല’​ത്തി​ലെ ഇ​ട്ടൂ​പ്പും ‘ഏ​ക​ല​വ്യ​നി’​ലെ ചേ​റാ​ടി സ്ക​റി​യ​യും?

    പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കെ​ല്ലാം എ​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു സ​ങ്ക​ൽ​പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് കാ​ര​ക്ട​റാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​യ എ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ ചേ​റാ​ടി സ്ക​റി​യ എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് എ​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ചെ​യ്ത റോ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തൊ​ക്കെ. എ​ന്നാ​ൽ ‘പൂ​ക്കാ​ല’​ത്തി​ലെ ഇ​ട്ടൂ​പ്പ് ചേ​റാ​ടി സ്ക​റി​യ​പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. ര​ണ്ടും ര​ണ്ട് ത​ര​ത്തി​ൽ ബി​ഹേ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സ്ക​റി​യ​യോ​ട് കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം ‘രൗ​ദ്രം’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​പ്പി​ച്ചാ​യി​യാ​ണ്. ര​ണ്ടും ര​ഞ്ജി പ​ണി​ക്ക​ർ മോ​ൾ​ഡ് ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ. ‘പൂ​ക്കാ​ല’​ത്തി​ലേ​ത് നൂ​റു​വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ക, പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നൊ​ക്കെ​യു​ള്ള​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​മോ, സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മോ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യു​ള്ള ഭ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ന​ട​നാ​ണ് എ​ന്ന് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ. അ​യാ​ളാ​ണ് ഇ​ത് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് അ​റി​യു​മ്പോ​ഴും ന​ട​നാ​ണ് എ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള​ത്ര​യും.

    ? പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ?

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ സി​നി​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു​പാ​ട് ധാ​ര​ണ​ക​ളു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ചി​ല​ർ ചി​ല പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ള​വു​കോ​ൽ പ​ഴ​യ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഹീ​റോ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ.

    ? പു​തി​യ സി​നി​മ​ക​ൾ?

    ഒ​രു​പാ​ട് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ റി​ലീ​സി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​റ്റ് ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വ്, വ​ള, അ​ന​ന്ത​ൻ​കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി കു​റേ എ​ണ്ണം.

