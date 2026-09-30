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    'രണബാലി: നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ദി ട്രൂത്ത്' ഡോക്യുമെന്‍ററി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് പുറത്ത്

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    രണബാലി: നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ദി ട്രൂത്ത് ഡോക്യുമെന്‍ററി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് പുറത്ത്
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    വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന പാൻ-ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ ചിത്രം 'രണബാലി' വിജയദശമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 16ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ വൻ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. രാഹുൽ സാങ്ക്രിത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ നവീൻ യെർനേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേർന്ന് ബിഗ് ബജറ്റിൽ നിർമിക്കുകയും ടി-സീരീസ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ്.

    നാല് ഭാഗങ്ങളുള്ള 'രണബാലി: നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ദി ട്രൂത്ത്' എന്ന ഡോക്യുമെന്‍ററി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡായ 'ദി ഫാമിൻ വീ ഫോർഗോട്ട്' (നാം മറന്നുപോയ ക്ഷാമം) സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ 1876–78 കാലഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, ദശലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവനെടുത്ത ദാരുണമായ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് തുറന്നുകാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കുമ്പോൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വൻതോതിൽ ധാന്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്കും അവർ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കടത്തുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഈ മറന്നുപോയ അധ്യായം വിശദമായ ഗവേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയതും 'രണബാലി'യുടെ അടിത്തറയായതും എങ്ങനെയെന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് വിവരിക്കുന്നു.

    "ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവയിലൊന്നും തന്നെ ഈ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ചരിത്രരേഖകൾ പ്രകാരം 1876–78 കാലഘട്ടത്തിലെ 'ഗ്രേറ്റ് മദ്രാസ് ഫാമിൻ' സമയത്ത് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 1 കോടിയോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 25-30 കോടി മാത്രമായിരുന്നു, അതിനാൽ തന്നെ ഈ ദുരന്തത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കളക്ടർ ഓഫീസുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, പഴയ ആർക്കൈവുകൾ എന്നിവ സന്ദർശിച്ചും നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും ഗവൺമെന്‍റ് ഗസറ്റുകളും പഠിച്ചും ഞങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടത്തുകയും ശേഷമാണ് ഇത് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ചത്."- സംവിധായകൻ രാഹുൽ സാങ്ക്രിത്യൻ പറഞ്ഞു.

    "ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ ധാന്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലേക്കും മറ്റ് യുദ്ധമേഖലകളിലേക്കും കടത്തുകയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഭയാനകമായ സംഭവം നടന്നത്. പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കായി ധാന്യം ചുമക്കാൻ ആളുകൾ നിർബന്ധിതരായി. ഈ യഥാർത്ഥ കഥ പറയാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആളുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ക്ഷാമകാലത്ത് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദരവാണ് 'രണബാലി'."- വിജയ് ദേവരകൊണ്ട പറഞ്ഞു.

    ഡോക്യുമെന്‍ററി പരമ്പര സെപ്റ്റംബർ 30-ന് 'ദി ഹിസ്റ്ററി വീ ഫോർഗോട്ട്', ഒക്ടോബർ 2-ന് 'ദി മെൻ വീ ഫോർഗോട്ട്' എന്നീ എപ്പിസോഡുകളോടെ തുടരും. നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും എപ്പിസോഡായ 'ദി ലാസ്റ്റ് ലോഡ്' സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.

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    News Summary - First Episode of 'Ranabali: Never Forget the Truth' Docu-Series Released
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