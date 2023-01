കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറോട് ചേർത്ത് നയൻതാര; ജീവിതം മാറിയ വർഷം, സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നയൻതാരക്കും വിഘ്നേഷ് ശിവനും 2022 ഏറെ സ്പെഷലായിരുന്നു. ആറ് വർഷത്ത പ്രണയത്തിന് ശേഷം നയൻസും വിക്കിയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചത് 2022 ജൂണിലാണ്. ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായ ഉലകും ഉയിരും പിറന്നതും 2022 ലെ മറ്റൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കടുന്നു പോയ 2022നോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ നയൻസിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പമുളള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടാണ് 2022നോടുള്ള ആദരവും നന്ദിയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വർഷമാണ് 2022. പ്രായമാകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും തോന്നുന്ന മിക്ക ഓർമ്മകളും ഈ വർഷം മുതലായിരിക്കും. എന്റെ തങ്കം നയൻതാര ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു. ഒത്തിരി മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്വപ്നതുല്യമായ വർഷമായിരുന്നു.

രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ ലഭിച്ചു. അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ട്. എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ എന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പെ അവരെ തൊടുന്നു. രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകിയതിന് ദൈവത്തിന് വളരെ നന്ദി'- വിക്കി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

അജിത് കുമാറിനോടൊപ്പമാണ് വിക്കിയുടെ അടുത്ത ചിത്രം. 'എകെ 62' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. 'തുനിവ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിനു ശേഷമാകും 'എകെ 62'ന്റെ ജോലികള്‍ ആരംഭിക്കുക. തൃഷയാകും ചിത്രത്തിലെ നായിക.

