Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    7 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 11:31 PM IST

    വെനീസ് ചലച്ചിത്രമേള: അനുപർണ റോയി മികച്ച സംവിധായിക

    Venice Film Festival, Anuparna Roy
    അനുപർണ റോയി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വെ​നീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യി​ക​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​വി​ധാ​യി​ക അ​നു​പ​ർ​ണ റോ​യി​ക്ക്. ഒ​റി​സോ​ണ്ടി മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ‘സോ​ങ്സ് ഓ​ഫ് ഫോ​ർ​ഗോ​ട്ട​ൺ ട്രീ​സ്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​നാ​ണ് റോ​യ് പു​ര​സ്കാ​രം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പു​തു പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ, യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗം. അ​നു​പ​ർ​ണ റോ​യി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ചി​ത്ര​മാ​ണി​ത്.

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട, അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ അ​നു​പ​ർ​ണ റോ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ കു​ട്ടി​യും സ​മാ​ധാ​നം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, വി​മോ​ച​നം എ​ന്നി​വ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ത​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

