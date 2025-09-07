വെനീസ് ചലച്ചിത്രമേള: അനുപർണ റോയി മികച്ച സംവിധായിക

വെനീസ് ചലച്ചിത്രമേള: അനുപർണ റോയി മികച്ച സംവിധായികtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വെനീസ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച സംവിധായികക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സംവിധായിക അനുപർണ റോയിക്ക്. ഒറിസോണ്ടി മത്സര വിഭാഗത്തിൽ ‘സോങ്സ് ഓഫ് ഫോർഗോട്ടൺ ട്രീസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് റോയ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
പുതു പ്രവണതകൾ, യുവപ്രതിഭകൾ എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതാണ് ഈ വിഭാഗം. അനുപർണ റോയിയുടെ ആദ്യ ചിത്രമാണിത്.
നിശ്ശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട, അവഗണിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നതായി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അനുപർണ റോയ് പറഞ്ഞു. ഓരോ കുട്ടിയും സമാധാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, വിമോചനം എന്നിവ അർഹിക്കുന്നതായും ഫലസ്തീനികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
