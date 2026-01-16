Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    16 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:34 AM IST

    നീതി പാലകനും നീതി തേടുന്നവനും നേർക്കുനേർ; ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ വലതുവശത്തെ കള്ളൻ ട്രെയിലർ

    നീതി പാലകനും നീതി തേടുന്നവനും നേർക്കുനേർ; ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ വലതുവശത്തെ കള്ളൻ ട്രെയിലർ
    ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍റെ ട്രെയിലർ എത്തി. ബിജു മേനോനും ജോജു ജോർജും വേറിട്ട വേഷങ്ങളിലാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ഏറെ ഉദ്വേഗജനകമായ നിമിഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രമാകുമിതെന്ന് ട്രെയിലർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ചിത്രം ജനുവരി 30-ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.

    'മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിന്‍റെ കുമ്പസാരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ, സിനിഹോളിക്സ്, ബെഡ്‍ടൈം സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങിയ ബാനറുകളിൽ ഷാജി നടേശൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ഡിനു തോമസ് ഈലൻ ആണ്. ഗുഡ്‍വിൽ എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ.

    ലെന, നിരഞ്ജന അനൂപ്, ഇർഷാദ് അലി, കെ.ആർ ഗോകുൽ, മനോജ് കെ.യു, ലിയോണ ലിഷോയ്, ശ്യാംപ്രസാദ്, ഷാജു ശ്രീധർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. കോ- പ്രൊഡ്യൂസർമാർ: ടോൺസൺ ടോണി, സുനിൽ രാമാടി, പ്രശാന്ത് നായർ, ഡി.ഒ.പി : സതീഷ് കുറുപ്പ് , എഡിറ്റർ: വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: പ്രശാന്ത് മാധവ്, സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം.

    ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അർഫാസ് അയൂബ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ലിൻഡ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മലവെട്ടത്ത്, മേക്കപ്പ്: ജയൻ പൂങ്കുളം, വി എഫ് എക്സ് : ടോണി മാഗ് മിത്ത്, എക്സി.പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, മിഥുൻ എബ്രഹാം, സ്റ്റിൽസ്: സാബി ഹംസ, പബ്ലിസിറ്റി സിസൈൻസ്: ഇല്യുമിനാർടിസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്: ടിങ്, പിആർഒ : ആതിര ദിൽജിത്ത്.

    TAGS:TrailerJoju GeorgeMovie NewsBiju Menonjeethu joseph
    News Summary - Valathu Vashathe Kallan Official Trailer
