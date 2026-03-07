Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    7 March 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 10:56 AM IST

    ഇത് നേരിന്‍റെ പോർമുഴക്കം; എ.ബി. ബിനിലിന്‍റെ തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ വടിവേലു നായകൻ

    vadivelu
    വടിവേലു, എ.ബി. ബിനിൽ

    വടിവേലുവിനെ നായകനാക്കി ശക്തമായ കോടതിചിത്രവുമായി എത്തുകയാണ് സംവിധായകൻ എ.ബി. ബിനിൽ. ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനായി എത്തി പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ 'പൊങ്കാല' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകനാണ് ബിനിൽ. ആദ്യം മലയാള ചിത്രത്തിന് ശേഷം തമിഴിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

    സാധാരണ മാസ് എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ' പോർമുഴക്കം ' ഒരു ഗൗരവമേറിയ നിയമ ത്രില്ലറാണ്. ചിത്രത്തിൽ വടിവേലു ഒരു സത്യസന്ധനും ധൈര്യശാലിയുമായ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി അഭിനയിക്കുന്നു.

    വടിവേലുവിനെ കൂടാതെ സമുദ്രക്കനിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു കൊലക്കേസിൽ, സിസ്റ്റത്തിന്‍റെയും അധികാരത്തിന്‍റെയും സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിൽ നീതി നിലനിർത്താൻ പോരാടുന്ന അഭിഭാഷകന്‍റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

    ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് മണിലാൻഡ് ഗോൾഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറിൽ സി.ജി ലാലുവാണ്. ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കും.

    TAGS: tamil film Entertainment News kollywood actor Vadivelu Vadivelu
