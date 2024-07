മമ്മൂട്ടിയുടെ ടർബോ ഒ.ടി.ടിയിലെത്തുന്നത് ആഗസ്റ്റിൽ; ചിത്രം എവിടെ കാണാം

ഇടിയുടെ മാസ്സ് വെടിക്കെട്ട്! മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ടർബോ ഈ ആഗസ്റ്റ് മുതൽ Sony LIVൽ വരുന്നു!



A thrilling mass-action entertainer starring one and only Mammootty!

Turbo streaming exclusively on Sony LIV from this August#Turbo #SonyLIV #TurboOnSonyLIV#Mammootty #MammoottyKampany pic.twitter.com/DFZhUhOyAg