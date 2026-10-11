രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' സിനിമക്ക് ആന്ധ്രയിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു; സിംഗിൾ സ്ക്രീനുകളിൽ 50 രൂപയും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ 75 രൂപയും കൂടും

രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' സിനിമക്ക് ആന്ധ്രയിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു; സിംഗിൾ സ്ക്രീനുകളിൽ 50 രൂപയും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ 75 രൂപയും കൂടുംtext_fields
അമരാവതി: സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് 'ജയിലർ 2'. ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തിയറ്ററുകളിലും സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമായ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഒക്ടോബർ 21 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ഷോകൾക്കാണ് ഈ വില വർദ്ധനവ് ബാധകമാകുന്നത്. സിംഗിൾ സ്ക്രീൻ തിയറ്ററുകളിൽ സാധാരണ നിരക്കിനേക്കാൾ 50 രൂപയും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ 75 രൂപയും അധികമായി ഈടാക്കാം. അതായത് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാൻ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന സിനിമാ പ്രേമികൾ സാധാരണ ദിവസങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ടിക്കറ്റിനായി നൽകേണ്ടി വരും.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കർശനമായ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് തിയറ്റർ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. സിംഗിൾ സ്ക്രീനുകൾക്കും മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾക്കും വെവ്വേറെ പരിധികളോടെ പരമാവധി നിരക്കുകൾ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഓരോ സിനിമക്കും പ്രത്യേക സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 'ജയിലർ 2'-ന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കായി ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദസറ റിലീസുകളുടെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിരക്ക് വർദ്ധനവ് സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വിജയ് ദേവെരക്കൊണ്ട നായകനായെത്തുന്ന 'രണബാലി' പോലുള്ള മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സാധാരണ നിരക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയെന്ന് നിർമാതാക്കളായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ സീസണിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച സിനിമാനുഭവം യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
നൽസൺ ദിലീപ്കുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരനാണ് 'ജയിലർ 2' നിർമിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിത്താര എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. 'ടൈഗർ' മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന തകർപ്പൻ കഥാപാത്രമായി രജനീകാന്ത് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ, എസ്.ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, രമ്യ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
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