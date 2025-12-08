Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    8 Dec 2025 7:22 AM IST
    8 Dec 2025 7:22 AM IST

    ‘പ്ര​തി​നാ​യ​ക​ന്റെ ഷോ ​അ​ല്ല, ഇ​ത് ടോ​ക്സി​ക് മാ​സ്കു​ലി​നി​റ്റി’

    representative,show,toxic,masculinity, വയലൻസ്,കഥാപാത്രങ്ങൾ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    എ​ല്ലാം ത​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​നും ഏ​തു വ​യ​ല​ൻ​സും വി​കാ​ര​ര​ഹി​ത​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​നും ശ​ക്തി​യാ​ണ് എ​ല്ലാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തുന്നവനുമായ സി​നി​മ​യി​ലെ പു​രു​ഷ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ യു​വത​ല​മു​റ​യി​ൽ മോ​ശം സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബോ​ളി​വു​ഡ് ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നും തി​ര​ക്ക​ഥാകൃ​ത്തു​മാ​യ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ക്ത​ർ.ഇ​ത്ത​രം ടോ​ക്സി​ക് മാ​സ്കുലി​നി​റ്റി സി​നി​മ​ക​​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ മോ​ശം സ​മീ​പ​ന​ത്തെ​കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ‘‘നാ​യി​ക​യോ​ട് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന, മോ​ശം ഉ​ദ്ദേ​ശ്യത്തി​ൽ നോ​ക്കു​ന്ന, സ്ത്രീ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് മോ​ശം മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രെ പ​ക്ഷെ ഹീ​റോ വ​ന്ന് അ​ടി​ച്ച് താ​ഴെ ഇ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ ചെ​യ്തി​ക​ളെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് സി​നി​മ​യും പ്രേ​ക്ഷ​ക​നും. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന്, പ്ര​തി​നാ​യ​ക വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന് ഇ​തേ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രെ​യാ​രും തി​രു​ത്താ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​രു​ടെ ചെ​യ്തി​ക​ൾ ശ​രി​യെ​ന്ന് വ​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ വ​രു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യും’’ -ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സി​നി​മ​ക​ൾ വി​നോ​ദ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദം ശ​രി​യ​​ല്ലെ​ന്നും ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​രാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    വ​യ​ല​ന്റാ​യ പു​രു​ഷ​ൻ

    ‘‘അ​ക്ര​മം ക​രു​ത്താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന, നി​ർ​വി​കാ​ര​ത​യെ ‘കൂ​ൾ’ ആ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന, അ​ധീ​ശ​ത്വം ഹീ​റോ​യി​സ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ട്ടി ആ ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തി​നൊ​പ്പം, ടോ​ക്സി​ക് മാ​സ്കു​ലി​നി​റ്റി​യെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കൈ​പ്പു​സ്ത​കം പ​ഠി​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ്’’ -ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ പ്രി​യ​ങ്ക ​ഭോ​സ്ലെ പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​ഠ​നം’ എ​ന്ന് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ആ ​കു​ട്ടി അ​ത​പ്പാ​ടെ അ​വ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​വാ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ​ഭോ​സ്ലെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    നോ​ർ​മ​ലൈസ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ

    മ​നു​ഷ്യ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ര​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും. അ​ക്ര​മ​വും സ​ങ്കോ​ച​മി​ല്ലാ​യ്മ​യു​മെ​ല്ലാം ഇ​ങ്ങ​നെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി പ​രി​ചി​ത​മാ​കു​ക​യും പി​ന്നെ​യ​ത് സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ‘‘മോ​ശ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​പ്പോ​ന്ന പു​രു​ഷ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ത​മാ​ശ​യാ​യും കൗ​ശ​ല​മാ​യും പ്ര​ണ​യ​സാ​ഫ​ല്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ട്രി​ക്കു​ക​ളാ​യു​മെ​ല്ലാം യു​വ​ത​ല​മു​റ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ലം’’ -ഭോ​സ്ലെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ‘ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്’

    സി​നി​മ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മീ​ഡി​യ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ലു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യ​ട്ടെ, അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്. വി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വെ​റും ക​ണ്ണാ​ടി​യ​ല്ല മീ​ഡി​യ. ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ശി​ൽ​പി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ​ത്. ഓ​രോ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും ഒ​രു രൂ​പ​രേ​ഖ​യാ​ണ്, തി​യ​റ്റ​റി​ലെ ഓ​രോ ​ക​ര​ഘോ​ഷ​വും ഓ​രോ അ​നു​വാ​ദ​മാ​ണ്.

    അ​തി​ക്ര​മ​കാ​രി​യാ​യ പു​രു​ഷ​ന്റെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് സ്ക്രീ​നി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​രു പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ആ​രു​മ​തി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തൊ​രു ശൈ​ലി​യാ​യി മാ​റും’’ -ഡോ. ​പ്രി​യ​ങ്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പു​രു​ഷ അ​തി​ക്ര​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക് സ​​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു:

    അ​ക്ര​മി​യാ​യ ആ ​പു​രു​ഷ​ന്റെ മാ​ന​സി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യും വൈ​കാ​രി​ക തോ​ൽ​വി​യും കാ​ണി​ക്കു​ക.

    ആ ​അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്ത്രീ​യു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​ത​വും മു​റി​പ്പാ​ടു​ക​ളും പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ക.

    ശ​ക്തി എ​ന്ന​ത് ക്രൂ​ര​ത​യ​ല്ല, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക.

    നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ധൈ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മ​ർ​ഥി​ക്കു​ക.

    TAGS:Bollywood NewsFarhan AkhtarCinema News
    News Summary - ‘This is not a representative show, this is toxic masculinity’
