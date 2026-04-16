    date_range 16 April 2026 3:00 PM IST
    ‘പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയാകാൻ ടൊവിനോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനില്ലായിരുന്നു’; ഏഴ് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് പിന്നിലെ കഥയുമായി സംവിധായകൻ

    ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി, ടൊവിനോ തോമസ്

    ഡിജോ ജോസ് ആന്റണിയുടെ നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായി അഭിനയിച്ച പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. ക്വീൻ, ജന ഗണ മന തുടങ്ങിയ മുൻ സിനിമകൾ നല്ല വിജയം നേടിയിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായ 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ'യിൽ നിവിൻ പോളിയും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനുമായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത്. 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഡിജോ സിനിമയുടെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ്.

    'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യെ ബിഗ് സ്‌ക്രീനിലെത്തിക്കാനുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് 2018 ൽ എഴുത്തുകാരൻ എസ്. സുരേഷ് ബാബു തിരക്കഥയുമായി ഡിജോയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ്. നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അരങ്ങേറുമ്പോൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കാൻ ടൊവിനോയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനെന്ന് ഡിജോ പറഞ്ഞു. 2019 ൽ ആണ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ വേഷത്തിന് ടൊവിനോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യൻ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കോവിഡ് കാരണം സിനിമ വൈകിയിരുന്നു, മിന്നൽ മുരളി പോലുള്ള പ്രോജക്ടുകളുമായുള്ള ടൊവിനോയുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകൾ മൂലം നിർമാണ സമയക്രമം കൂടുതൽ നീട്ടി എന്ന് ഡിജോ പറഞ്ഞു.

    2025ൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു, ഇടുക്കിയിലെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ കഥാപാത്രത്തിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ടൊവിനോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീവ്രമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആയോധനകലകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അവയെല്ലാം വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ ശാരീരികാവസ്ഥയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ട്, കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ടൊവിനോ പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു. ഡിജോക്ക്, പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ ചിത്രം. ശക്തമായ ഒരു തിരക്കഥ വരുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചലച്ചിത്രനിർമാണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

    TAGS: Tovino Thomas, film, Pallichattambi
    News Summary - 'There was no other option but Tovino to play Pallichattambi'; Director shares the story behind the seven-year wait
    Similar News
