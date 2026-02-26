Begin typing your search above and press return to search.
    'ഇറങ്ങി കളിക്കെടാ..', ബിബിൻ ജോർജും ബാബുരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം ഐ.സി.യുവിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്ത്; ചിത്രം നാളെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും

    ഇറങ്ങി കളിക്കെടാ.., ബിബിൻ ജോർജും ബാബുരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം ഐ.സി.യുവിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്ത്; ചിത്രം നാളെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും
    ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ

    താന്തോന്നി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോർജ് വർഗീസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ബാബുരാജും ബിബിൻ ജോർജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രം ഐ.സി.യുവിൻറെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ആയി. സിനിമ മേഖലയിൽ തൻറെ 13 വർഷം തികയുന്ന ബിബിൻ വെടിക്കെട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന സിനിമയാണിത്. മിനി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ ജെയിൻ പോൾ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് കുമാർ ആണ്. വിസ്മയ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ഗുഡ് ഫെല്ലാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഫെബ്രുവരി 27ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.

    മുരളി ഗോപി, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, മീര വാസുദേവ്, നവാസ് വള്ളിക്കുന്ന് തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഛായാഗ്രഹണം: സി. ലോകനാഥൻ, സംഗീതം: ജോസ് ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ, എഡിറ്റിങ്: ലിജോ പോൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷിബു സുശീലൻ, കലാസംവിധാനം: ബാവ, സംഘട്ടനം: മാഫിയ ശശി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: വിക്കി, കിഷൻ, ശബ്‍ദമിശ്രണം: എം.ആർ. രാജാകൃഷ്ണൻ, മാർക്കറ്റിങ്: ബ്രിംഗ് ഫോർത്ത്, പി.ആർ.ഒ: പി.ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.


    News Summary - The trailer of Bibin George and Baburaj's suspense crime thriller I.C.U. is out; the film will hit theaters tomorrow
