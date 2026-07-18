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    Movie News
    Posted On
    date_range 18 July 2026 4:14 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 4:14 PM IST

    ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ 'ദി ഒഡീസി'ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഗംഭീര തുടക്കം; ആദ്യദിനം കോടികളുടെ കലക്ഷൻ

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    ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ദി ഒഡീസിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഗംഭീര തുടക്കം; ആദ്യദിനം കോടികളുടെ കലക്ഷൻ
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     ഒഡീസി

    ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിക് ഫാന്റസി ചിത്രം 'ദി ഒഡീസി'ക്ക് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച തുടക്കം. മാറ്റ് ഡാമൺ, ടോം ഹോളണ്ട്, ആൻ ഹാത്‌വേ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കോടികളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് കൊയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നുമായി ഏകദേശം 17.40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ആദ്യദിനം സ്വന്തമാക്കിയത്.

    ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ 'സാക്നിൽക്' പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, റിലീസ് ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം കളിച്ച 8,413 ഷോകളിൽ നിന്നായാണ് ചിത്രം 17.40 കോടി രൂപ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേടിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 20.76 കോടി രൂപയാണ്. ആദ്യദിനം തിയറ്ററുകളിൽ ശരാശരി 48.7 ശതമാനം ഒക്യുപൻസി (തിയേറ്ററിലെ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം) രേഖപ്പെടുത്താൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു.

    ഇംഗ്ലീഷിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നോളൻ ചിത്രങ്ങളുടെ പതിവ് ശൈലി പിന്തുടർന്ന് ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വരവേൽപ്പ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യദിന കലക്ഷനിൽ സിംഹഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 13.75 കോടി രൂപയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

    ഹിന്ദി പതിപ്പിന് 1.90 കോടി രൂപയും തെലുങ്ക് പതിപ്പിന് 1.10 കോടി രൂപയും തമിഴ് പതിപ്പിന് 65 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ തകർപ്പൻ ഓപ്പണിങ്ങോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കുന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് 'ദി ഒഡീസി'യും ഇടംപിടിച്ചു. എങ്കിലും സമീപകാലത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റ് രണ്ട് വമ്പൻ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ നോളൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ആദ്യദിനം 18 കോടി രൂപ നേടിയ 'അവതാർ: ഫയർ ആൻഡ് ആഷ്', 21 കോടി രൂപ നേടിയ 'ഡെഡ്പൂൾ & വോൾവറിൻ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് നിലവിൽ 'ദി ഒഡീസി'യുടെ സ്ഥാനം.

    ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ തന്നെ തിരക്കഥയൊരുക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ദി ഒഡീസി', പ്രശസ്ത ഗ്രീക്ക് കവി ഹോമറിന്റെ പുരാതന ഇതിഹാസ കാവ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒഡീസിയസ് രാജാവ് തന്റെ ജന്മനാടായ ഇറ്റാക്കയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ദീർഘവും അപകടകരവുമായ യാത്രാവിവരണമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. യാത്രാമധ്യേ അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന അമാനുഷിക ജീവികൾ, മിഥ്യാധാരണകൾ, സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെല്ലാം ദൃശ്യവിസ്മയത്തോടെയാണ് നോളൻ സ്ക്രീനിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിനായി അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. ഒഡീസിയസായി മാറ്റ് ഡാമണും ടെലിമാക്കസായി ടോം ഹോളണ്ടും പെനിലോപ്പായി ആൻ ഹാത്‌വേയും ആന്റിനൂസ് ആയി റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണും വേഷമിടുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ ചാർലിസ് തെറോൺ, ലുപിത ന്യൂയോംഗോ, സെൻഡയ, ജോൺ ബെർന്താൾ, ഹിമേഷ് പട്ടേൽ, ജോൺ ലെഗുസാമോ, മിയ ഗോത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷൻ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ വിലയിരുത്തലുകൾ.

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    TAGS:Christopher NolanBox Office CollectionhollywoodTom HollandimaxOdysseyMatt Damon
    News Summary - The Odyssey Box Office Collection Day 1
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