Madhyamam
    16 Feb 2026 12:58 PM IST
    16 Feb 2026 12:58 PM IST

    'ചരിത്രം അറിഞ്ഞതിലുപരിയാണ്, ഇരുളിൽ നിന്നും പുതിയൊരധ്യായം തുടങ്ങുന്നു'; ശിവജിത്ത് നായകനാകുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിന്‍റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

    ചരിത്രം അറിഞ്ഞതിലുപരിയാണ്, ഇരുളിൽ നിന്നും പുതിയൊരധ്യായം തുടങ്ങുന്നു; ശിവജിത്ത് നായകനാകുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിന്‍റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
    ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്‍റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. 'എ.ആർ.എം', 'പെരുങ്കളിയാട്ടം' എന്നീ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധാന സഹായിയായിരുന്ന അഭിനവ് ശിവൻ ആദ്യമായി സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനാകുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണിത്. മലയാള സിനിമയെ ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ വിരുന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രം എന്നാണ് സൂചന. റോയൽ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ സി.എച്ച് മുഹമ്മദാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, തമിഴ് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രമെത്തുന്നത്.

    "അറിഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ചരിത്രം, ഇരുളിൽ നിന്നുമാണ് പകുതി സ്വാതന്ത്ര്യവും പിറക്കുന്നത്''എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് റോയൽ സിനിമാസിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷനിലെത്തുന്ന സിനിമയുടെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമായി ആവേശമുണർത്തുന്നതാണ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ. ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി ഏത് കഠിനമായ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾക്കും തയാറായ നടൻ ശിവാജിത്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേഷമായിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. അഭിനവ് ശിവന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ആക്ഷനും വൈകാരികതയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

    ലോകസിനിമയിലെ തന്നെ ഇതിഹാസങ്ങളായ ദി ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്സ്, പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കരീബിയൻ, ദി മാട്രിക്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹോളിവുഡ് സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടർ ആൻഡ്രൂ സ്റ്റെഹ്‌ലിൻ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്താനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.

    ഹോളിവുഡ് ആക്ഷനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തനത് ആയോധനകലയായ കളരിപ്പയറ്റും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. 'വീരം', 'എ.ആർ.എം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ പി.വി. ശിവകുമാർ ഗുരുക്കളാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ മാർഷൽ ആർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റണ്ടുകളും ഇന്ത്യൻ ആയോധനകലയും ചേർന്ന ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ചിത്രം സമ്മാനിക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും പ്രഗത്ഭരായ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രം, ഒരു സിനിമ എന്നതിലുപരി ഒരു ആഗോള ആക്ഷൻ ഇവന്‍റ് തന്നെയായി മാറാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    രചയിതാക്കള്‍: ലുക്മാൻ ഊത്താല, മജീദ് യോർദാൻ, ഡി.ഒ.പി: രൂപേഷ് ഷാജി, സംഗീതം: നെസർ അഹമ്മദ്, മേക്കപ്പ്: രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ: പിവി ശിവകുമാർ ഗുരുക്കള്‍, സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ്: പിഎം സതീഷ്, മനോജ് എം ഗോസ്വാമി, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: ആൻഡ്രൂ സ്ഥെലിൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രഞ്ജിത്ത് കോത്താരി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ഡോണ മരിയൻ ജോസഫ്, കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ: ഭരത് ഗോപിനാഥൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ: ശരത് കുമാർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: ഡ്രിപ് വേവ് കളക്ടീവ്, പി.ആർ.ഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

