Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 11:52 AM IST

    'ഹൃദയമിതെഴുതും കഥയിലെ വീട് മഴവിൽ ചേലുള്ള വീട്...'; 'വലതുവശത്തെ കള്ളനി'ലെ ലിറിക്കൽ ഗാനം പുറത്ത്

    biju menon
    ഗാനത്തിന്‍റെ പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും

    വലതുവശത്തെ കള്ളനിലെ 'ഹൃദയമിതെഴുതും കഥയിലെ വീട് മഴവിൽ ചേലുള്ള വീട്...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്. ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ജനുവരി 30ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. വിഷ്ണു ശ്യാമിന്‍റെ ഈണത്തിൽ വിനായക് ശശികുമാർ എഴുതി കെ.എസ് ചിത്രയും രാജ്‍കുമാർ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്ന് പാടിയിരിക്കുന്ന ഗാനം ഇതിനകം പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി. ചിത്രത്തിൽ സാമുവൽ ജോസഫ് എന്ന കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന ജോജു ജോര്‍ജ്ജിന്‍റെ വീടിനേയും വീട്ടുകാരേയും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ആന്‍റണി സേവ്യർ എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ബിജു മേനോൻ എത്തുന്നത്.

    സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ, സിനിഹോളിക്സ്, ബെഡ്‍ടൈം സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങിയ ബാനറുകളിൽ ഷാജി നടേശൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ഡിനു തോമസ് ഈലൻ ആണ്. ഗുഡ്‍വിൽ എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. മൈ ബോസ്, മമ്മി ആൻഡ് മി, മെമ്മറീസ്, ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2, കൂമൻ, നേര് തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും വലതുവശത്തെ കള്ളനുണ്ട്. 'മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിന്‍റെ കുമ്പസാരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും, വണ്ടിപ്പെരിയാർ, പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലുമായാണ് അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്.

    ലെന, നിരഞ്ജന അനൂപ്, ഇർഷാദ് അലി, കെ.ആർ ഗോകുൽ, മനോജ് കെ.യു, ലിയോണ ലിഷോയ്, ശ്യാംപ്രസാദ്, ഷാജു ശ്രീധർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. കോ- പ്രൊഡ്യൂസർമാർ: ടോൺസൺ ടോണി, സുനിൽ രാമാടി, പ്രശാന്ത് നായർ, ഡി.ഒ.പി : സതീഷ് കുറുപ്പ് , എഡിറ്റർ: വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: പ്രശാന്ത് മാധവ്, സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം , ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ , ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അർഫാസ് അയൂബ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ലിൻഡ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മലവെട്ടത്ത്, മേക്കപ്പ്: ജയൻ പൂങ്കുളം, വി.എഫ്.എക്സ് : ടോണി മാഗ് മിത്ത്, എക്സി.പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, മിഥുൻ എബ്രഹാം, സ്റ്റിൽസ്: സാബി ഹംസ, പബ്ലിസിറ്റി സിസൈൻസ്: ഇല്യുമിനാർടിസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ടിങ്, പി.ആർ.ഒ : ആതിര ദിൽജിത്ത്.


