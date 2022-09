പ്രൈം വീഡിയോയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രീമിയറായി 'ദി റിങ്സ് ഓഫ് പവർ'

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ആദ്യ ദിവസം 25 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആഗോള കാഴ്ചക്കാര്‍ കണ്ട 'ദി ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിംഗ്സ്: ദി റിംഗ്സ് ഓഫ് പവർ' പ്രൈം വീഡിയോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീമിയറായി മാറിയതായി ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 240ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രൈം വീഡിയോയിൽ മാത്രമായി സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. എല്ലാ മുൻ റെക്കോർഡുകളും തകർത്താണ് റിങ്സ് ഓഫ് പവറിന്റെ നേട്ടം. "എക്കാലത്തും ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതും ഫാന്‍റസി വിഭാഗത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവം എന്ന് പലരും കരുതുന്നതുമായ ടോൾകീന്റെ കഥകൾ - ഈ അഭിമാന നിമിഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത് എന്തായാലും നല്ലകാര്യമാണ്."ടോൾകീൻ എസ്റ്റേറ്റിനോടും ഞങ്ങളുടെ ഷോറണ്ണർമാരായ ജെ.ഡി. പെയ്ൻ, പാട്രിക് മക്കെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ലിൻഡ്സെ വെബർ, അഭിനേതാക്കൾ, ക്രൂ എന്നിവരോട് - അവരുടെ അശ്രാന്തമായ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾക്കും നിസ്സീമമായ സർഗ്ഗാത്മക ഊർജ്ജത്തിനും ഞാൻ വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകര്‍ - മിഡിൽ-എർത്തിനോട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ തികച്ചും അഭിനിവേശമുള്ളവരാണ് - അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ അളവുകോല്‍." - ആമസോൺ സ്റ്റുഡിയോ മേധാവി ജെന്നിഫർ സാൽക്കെ പറഞ്ഞു. ദി ലോർഡ് ഓഫ് ദി റിങ്സ്: ദി റിംഗ്സ് ഓഫ് പവർ എപ്പിസോഡുകൾ ഒക്ടോബർ 14ലെ സീസൺ ഫിനാലെ വരെ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ പ്രതിവാരം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടും. ആമസോൺ പ്രൈംവീഡിയോ നിർമിച്ച ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സീരിസ് എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് റിങ്‌സ് ഓഫ് പവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജെഡി പെയ്‌നും പാട്രിക് മക്കേയും ചേർന്നൊരുക്കിയ സീരീസ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകാത്തിട്ടുണ്ട്. എൽറോൻഡ് (റോബർട്ട് അരമയോ), ബ്രൗൺവിൻ (നസാനിൻ ബോനിയാദി), ടൈറോ മുഹാഫിദിൻ (തിയോ) ചാൾസ് എഡ്വേർഡ്‌സ് (സെലെബ്രിംബോർ), മാർക്കെലാ കവേനാഗ് (നോറി) എന്നിവരുടെ പ്രകടനം ആദ്യ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളെ ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

