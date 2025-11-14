Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഹാലിന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 4:56 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 4:56 PM IST

    ഹാലിന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ച് ഹൈകോടതി, മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവാഹ കണക്കും ധ്വജവും വേണ്ട

    text_fields
    bookmark_border
    Haal
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: സെൻസർ ബോർഡ് 19 ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ച 'ഹാൽ' സിനിമയിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഹൈകോടതി നിർദേശം. ഇതിന് ശേഷം വീണ്ടും സെൻസർ ബോർഡിനെ സമീപിക്കണമെന്നും ഹൈകോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

    ധ്വജ പ്രണാമത്തിലെ 'ധ്വജ' മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ കണക്ക് പറയുന്ന ഭാഗവും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിർദേശം. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വീണ്ടും സെൻസർ ബോർഡിനെ സമീപിക്കണമെന്നും രണ്ടാഴ്ചക്കകം സി.ബി.എഫ്.സി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    സെൻസർ ബോർഡ് പറയുന്നതുപോലെ കട്ട് ചെയ്താൽ സിനിമയുടെ കഥാഗതിതന്നെ മാറുമെന്നാണ് നിർമാതാവ് ജൂബി തോമസും സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖും നൽകിയ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം മുസ്‌ലിം യുവാവും ക്രിസ്ത്യൻ യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണ്.

    ജെ.വി.ജെ പ്രൊഡക്‌ഷന്റെ ബാനറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമയാണ് ഹാൽ. സിനിമയിൽ നിന്ന് ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന രംഗം ഒഴിവാക്കണം, ഗണപതിവട്ടം, ധ്വജപ്രണാമം, സംഘം കാവലുണ്ട്, രാഖി തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ് സെൻസർ ബോർഡ് നിർദേശിച്ചിരുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു മതത്തിനെയോ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളെയോ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണിയല്ല, മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ബീഫ് ബിരിയാണി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, സിനിമയിലൂടെ നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    സിനിമയിലെ നിർണായക ദൃശ്യങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളുമാണ് വെട്ടിമാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് നിർമാതാവ് ജൂബി തോമസ്, സംവിധായകൻ വീര എന്നിവർ ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സെൻസർ ബോർഡ് പുനഃപരിശോധന സമിതി നിർദേശിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നീക്കിയാൽ സിനിമയുടെ കഥാഗതിതന്നെ മാറുമെന്നും ഇവരുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtCensor Boardhaal
    News Summary - The High Court has suggested two changes to the Hal
    Similar News
    Next Story
    X