വ്യത്യസ്ത പ്രമേയവുമായി 'ദി ഫ്ളെയിം'; കർട്ടൻ റെയ്സറിന്റെ ഹ്രസ്വചിത്രം പൂർത്തിയായി
കർട്ടൻ റെയ്സറിന്റെ ബാനറിൽ സതീഷ് പി. കുറുപ്പ് രചന നിർവ്വഹിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ദി ഫ്ളെയിം’ ഷോർട്ട് മൂവി പൂർത്തിയായി. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യ ആർത്തവത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നതാണ് പ്രമേയം.
ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപ്പാടിൽ, വളർച്ചയോട് എതിർത്തു നില്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന അവളുടെ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അനാവശ്യ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളിലൂടെ സമൂഹവും സംസ്കാരവും അവളെ മാറ്റി നിറുത്തുമ്പോൾ അവൾ ജ്വലിക്കുന്നു. ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയിൽ എലെക്ട്ര കോംപ്ളക്സ്, പൈറോഫോബിയ എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങൾ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്നു.
കർട്ടൻ റെയ്സറിലൂടെ അഭിനയ പരിശീലനം നേടിയ പന്ത്രണ്ടുകാരി ശിവഗംഗയാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ആർ രാജേശ്വരി, ഡോ. സിന്ധു ആർ, ഡോ. കാവ്യ തമ്പി, രാജേഷ് പുത്തൻപറമ്പിൽ, അനാമിയ അഞ്ചൽ, രജിത മേനോൻ എന്നിവരും കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നു.
ബാനർ - കർട്ടൻ റെയ്സർ, നിർമാണം - പുഷ്പ സതീഷ്, രചന സംവിധാനം - സതീഷ് പി കുറുപ്പ്, ഛായാഗ്രഹണം, എഡിറ്റിങ് -വിനിൽ വിജയ്, ബി ജി എം, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് -എസ്.ആർ സൂരജ്, സംവിധാന സഹായികൾ - ഹ്യൂബർട്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ, പ്രസാദ് ജി, ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് - സ്വാതി എൽ, മീനാക്ഷി വേണുഗോപാൽ, സ്റ്റിൽസ് - പ്രസാദ് ഗോവിന്ദൻ. ഏപ്രിൽ 19 ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാരത് ഭവനിൽ പ്രീമിയർ ഷോ നടക്കുന്ന ദി ഫ്ളെയിമിന്റെ പി.ആർ.ഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register