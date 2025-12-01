Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightസൈജു കുറുപ്പും അജു...
    Movie News
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 2:47 PM IST

    സൈജു കുറുപ്പും അജു വർഗ്ഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന ‘ലർക്ക്’; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    first look poster
    cancel
    Listen to this Article

    രണ്ടു കണ്ണുകൾ മാത്രം കാണിച്ചു കൗതുകം നിലനിർത്തി എം.എ നിഷാദ് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ലർക്ക്’ ചിത്രത്തി​ന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രശസ്ത തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ പാർത്ഥിപനും മലയാളത്തിലെ ഇരുപതോളം സംവിധായകരുടേയും ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടത്. പതിയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് 'ലർക്ക്' എന്ന പേരിട്ടത്. കാലികപ്രാധാന്യമുളള വിഷയമാണ് സിനിമയിലൂടെ നിഷാദ് പറയുന്നത്.

    സൈജു കുറുപ്പ്, അജു വർഗ്ഗീസ്, ടി.ജി. രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, എം.എ നിഷാദ്, ജാഫർ ഇടുക്കി, സുധീർ കരമന, പ്രശാന്ത് മുരളി, വിജയ് മേനോൻ, സജി സോമൻ, ബിജു സോപാനം, സോഹൻ സീനുലാൽ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, കുമാർ സുനിൽ, രെജു ശിവദാസ്, ബിജു കാസിം, ഫിറോസ് അബ്ദുളള, അച്ഛൽ മോഹൻദാസ്, കൃഷ്ണരാജ്, ഷാക്കിർ വർക്കല, അഖിൽ നമ്പ്യാർ, ഡോ. സജീഷ്, റഹീം മാർബൺ, അനുമോൾ, മഞ്ജു പിളള, മുത്തുമണി, സരിത കുക്കു, സന്ധ്യാ മനോജ്, സ്മിനു സിജോ, രമ്യാ പണിക്കർ, ബിന്ദു പ്രദീപ്, നീതാ മനോജ്, ഷീജാ വക്കപ്പാടി, അനന്ത ലക്ഷ്മി, ബീനാ സജി കുമാർ, ഭദ്ര തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു.

    തിരക്കഥ സംഭാഷണം: ജുബിൻ ജേക്കബ്, ഛായാഗ്രഹണം: രജീഷ് രാമൻ, എഡിറ്റിംഗ് : വിപിൻ മണ്ണൂർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം : പ്രകാശ് അലക്സ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി : ഗണേശ് മാരാർ, സംഗീതം : മിനീഷ് തമ്പാൻ, ഗാനരചന : മനു മഞ്ജിത്ത്, പാടിയവർ : സുധീപ് കുമാർ, നസീർ മിന്നലെ, എം.എ നിഷാദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ : ജുബിൻ രാജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ : എസ്.മുരുകൻ, കലാസംവിധാനം : ത്യാഗു തവനൂർ, മേക്ക് അപ് : സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യൂം : ഇർഷാദ് ചെറുകുന്ന്, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഷെമീർ പായിപ്പാട്,ഫിനാൻസ് കണ്ട്രോളർ: നിയാസ് എഫ്.കെ, ഗ്രാഫിക്സ് : ഷിറോയി ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ LLC, വിതരണം : മാൻ മീഡിയ, സ്റ്റുഡിയോ : ചിത്രാഞ്ജലി, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് : ഏരീസ് വിസ്മയ, സ്റ്റിൽസ്: അജി മസ്കറ്റ്, ഡിസൈൻ: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aju varghesemalayalam moviefirst lookSaiju KuruppPoster Release
    News Summary - The first look poster of ‘Lurk’, starring Saiju Kurup and Aju Varghese, has been released.
    Similar News
    Next Story
    X