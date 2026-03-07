Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightസലോഷ് വർഗ്ഗിസ്...
    Movie News
    Posted On
    date_range 7 March 2026 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 2:42 PM IST

    സലോഷ് വർഗ്ഗിസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇരുവരവിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    mollywood
    cancel
    camera_alt

    ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ

    ഹെവൻ മരിയ മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ അൻഷാദ് മൈതീൻ ,കവിത സലോഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ഇരുവരവിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. പ്രശസ്ത സിനിമ താരങ്ങളായ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, കോട്ടയം നസീർ ,ശിവജിത് പത്മനാഭൻ, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ, ശരണ്യ രാമചന്ദ്രൻ, സിതാര ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്.

    നവാഗതനായ സലോഷ് വർഗ്ഗിസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ രചിച്ചത് ഉമേഷ് ഒറ്റക്കൽ ആണ്. തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സലോഷ് വർഗ്ഗിസ്,ഉ മേഷ് ഒറ്റക്കൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. കാമറ പ്രസാദ് അറുമുഖം. ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റർ: ബി. ഹരി എന്നിവരാണ്.

    അഭിനേതാക്കൾ -ഷായി ഷങ്കർ, എയ്ഞ്ചൽ അനിൽ, നസീർ സംക്രാന്തി, ഗായത്രി നമ്പിയാർ, ഗോപൻ കൽഹാര, ഉണ്ണി ബാനം, സന്ദീപ് ചന്ദ്രപ്പൻ, ലിജോ ലോനപ്പൻ, ഷാജി സുരേഷ്, ഹാഫിദ് സേട്ട്, ശ്രീദേവി എന്നിവരാണ്.

    കലാ സംവിധാനം -ഉണ്ണി ക്‌ളാസ്സിക്. വസ്ത്രാലങ്കാരം -രാജു ഈങ്ങാപ്പുഴ. ചമയം അനൂപ് സാബു. നിർമാണ നിർവഹണം -കവിത സലോഷ്. സംഗീത സംവിധാനം -ശിവ കൃഷ്ണൻ. ഗാനരചന -വിശ്വാമിത്ര. ഗായകർ -വിജയ് യേശുദാസ്, സിതാര, അഫ്സൽ, നിമ്യ ലാൽ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം -സുരേഷ് നന്ദൻ, സംഘട്ടനം -ഡ്രാഗൺ ജിറോഷ്. കൊറിയോഗ്രാഫി -മിഥുൻ മനോഹർ. സ്റ്റിൽസ് -മനോജ് റിയൽ വിഷൻ. എഡിറ്റർ & സൗണ്ട് ഡിസൈൻ & മിക്സ് -കൃഷ്ണജിത് .എസ്, വിജയൻ.ഡി.ഐ & കളറിസ്റ്റ് -ഹുസൈൻ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ. സ്റ്റുഡിയോ -മൂവിയോള കൊച്ചിൻ. പി.ആർ.ഓ എം.കെ.ഷെജിൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MOLLYWOODmalayalam moviesMovie ReleaseEntertainment News
    News Summary - The first look poster of Iruvarav, directed by Salosh Varghese, is out
    Similar News
    Next Story
    X