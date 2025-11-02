Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightതിയേറ്റർ ആ​രു​ടെ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 2:04 PM IST

    തിയേറ്റർ ആ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​നം?

    text_fields
    bookmark_border
    തിയേറ്റർ ആ​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​നം?
    cancel

    എ​ങ്ങ​നെ ന​മ്മു​ടെ പൈ​തൃ​കം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കാം? മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ ത​മ​സ്‌​ക​രി​ച്ച് എ​ങ്ങ​നെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ക​ര്‍ക്കാം? ഇ​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത​ല്ലാം സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് സ​ജി​ന്‍ ബാ​ബു ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ‘തി​യേ​റ്റ​ര്‍: ദ ​മി​ത്ത് ഓ​ഫ് റി​യാ​ലി​റ്റി’ എ​ന്ന സി​നി​മ. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നെ ത​ര​ണം ചെ​യ്തു മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന, എ​ന്നാ​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ എ​ല്ലാം ത​കി​ടം​മ​റി​യു​ന്ന മീ​ര എ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ​യും ക​ഥ​യാ​ണ് സി​നി​മ.

    സ​ജി​ന്‍ ബാ​ബു

    മി​ത്തും റി​യാ​ലി​റ്റി​യു​മെ​ല്ലാം ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘തി​യേ​റ്റ​ർ’. പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ മീ​ര​യെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് റി​മ ക​ല്ലി​ങ്ക​ലാ​ണ്. അ​മ്മ ശാ​ര​ദ​യാ​യി സ​ര​സ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി​യും. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട തു​രു​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം മീ​ര​ക്ക് ഒ​രു അ​പൂ​ർ​വ രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ത​കി​ടം മ​റി​യു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഥ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ​താ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ലൈം​ഗി​ക ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘാ​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളു​മെ​ല്ലാം സി​നി​മ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ലോ​ക സി​നി​മ

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​ന്ന പ​ത്ര​വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് ‘തി​േ​യ​റ്റ​ർ’ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ ചെ​യ്ത സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി അ​വാ​ർ​ഡി​നു​മ​പ്പു​റം തി​യ​റ്റ​ർ നി​റ​യു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം ആ​സ്വാ​ദ​ന​രീ​തി​യെ​ന്നും നി​ശ്ച​യി​ച്ചാ​ണ് ‘തി​യേ​റ്റ​ര്‍: ദ ​മി​ത്ത് ഓ​ഫ് റി​യാ​ലി​റ്റി’ ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ജി​ൻ ബാ​ബു പ​റ​യു​ന്നു.

    മീ​ര എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ റീ​മ ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ എ​ടു​ത്ത പ്ര​യ​ത്നം ചി​ല്ല​റ​യ​ല്ല. ഉ​യ​ര​മു​ള്ള തെ​ങ്ങി​ന്റെ​യും പ്ലാ​വി​ന്റെ​യും മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ​ണം. കാ​യി​ക​മാ​യും മാ​ന​സി​ക​യും അ​തി​നു​വേ​ണ്ട ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് മീ​ര​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്. അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം സി​നി​മ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. എ​ന്റെ സി​നി​മ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ലോ​ക സി​നി​മ​യെ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​മാ​ണ് ഓ​രോ​ന്നും. ഓ​രോ സി​നി​മ​യും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ചെ​റു​ത​ല്ല. സി​നി​മ വി​ട്ടൊ​രു തൊ​ഴി​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ച ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ ത​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളും ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ സം​വി​ധാ​യ​ക​രു​ടെ​യും അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ്വാ​സം -സ​ജി​ൻ ബാ​ബു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വം

    സി​നി​മ ക​ണ്ടി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ വേ​റെ ഏ​തോ ഒ​രു ലോ​ക​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ‘തി​യേ​റ്റ​റി’​ൽ വി​ഷ്വ​ലി​ലാ​ണ് ക​ഥ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് ക​ണ്ടാ​ലേ ക​ഥ മ​ന​സ്സി​ലാ​കൂ. ഒ​രാ​ളെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ​േപ്രാ​ജ​ക്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ർ​മാ​താ​വി​നെ സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം. റി​മ ക​ല്ലി​ങ്ക​ലി​ന്റെ അ​ഭി​ന​യം അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് എ​സ്.​എ​ൻ. സ്വാ​മി പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സി​നി​മ ‘തി​യേ​റ്റ​ർ’. പി​ന്നെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ സി​നി​മ​യി​ൽ ക​ണ്ണി ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​സാ​ധ്യ​മാ​യാ​ണ്. സു​ന്ദ​ര​മാ​യ സി​നി​മ, ന​ല്ല ഷോ​ട്ട്, ന​ല്ല എ​ഡി​റ്റി​ങ്. ‘തി​യേ​റ്റ​ർ’ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് മി​ക​ച്ചൊ​രു ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി.​കെ. പ്ര​കാ​ശ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തി​യേ​റ്റ​ർ: വെ​റും മി​ത്ത​ല്ല

    ന​ല്ലൊ​രു ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, ദൃ​ശ്യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി ഇ​തൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വും തേ​ടി​യെ​ത്തി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഏ​ത് നി​മി​ഷ​വും നി​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ടാം എ​ന്ന് സി​നി​മ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന ചി​ട്ട​വ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ മ​റി​ക​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ജീ​വി​തം സാ​ധ്യ​മാ​ണോ? എ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ചോ​ദ്യം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇൗ ​സി​നി​മ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഡെ​യി​ന്‍ ഡേ​വി​സ്, പ്ര​മോ​ദ് വെ​ളി​യ​നാ​ട്, കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ആ​ന്‍ സ​ലിം, മീ​നാ​ക്ഷി ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍, അ​രു​ണ്‍ സോ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ലെ മ​റ്റ് അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ. ‘അ​സ്ത​മ​യം വ​രെ’, ‘അ​യാ​ള്‍ ശ​ശി’, ‘ബി​രി​യാ​ണി’ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ജി​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​റ്റ് സി​നി​മ​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rima KallingalEntertainment News
    News Summary - the film theoter the mith of reality
    Similar News
    Next Story
    X