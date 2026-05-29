രൺബീർ കപൂറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 'രാമായണം' വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ; മകൾ റാഹക്കായി തന്നെ മികച്ച വ്യക്തിയാക്കിയത് ഈ കഥാപാത്രമെന്ന് നടൻ
നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'രാമായണ'ത്തിൽ ശ്രീരാമനായി വേഷമിടാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം രൺബീർ കപൂർ. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതുമായ ഒരു അനുഭവമായാണ് താരം ഈ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ താൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ രൺബീറിന് ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ കഥാപാത്രത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആ ഭയം മാറി, അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യവും ഉത്തരവാദിത്തവുമായി താരം കരുതാൻ തുടങ്ങി.
രാമായണം എന്ന ഇതിഹാസത്തെയും ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതയാത്രയെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് രൺബീർ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, തന്റെ മകൾ റാഹയുടെ ജനനശേഷം, അവൾക്ക് മാതൃകയാകാൻ താൻ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് രാമായണം പോലൊരു സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതെന്നും, ഇത് റാഹക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ തിരുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലഭിച്ച ഒരു നിയോഗമായി കാണുന്നുവെന്നും താരം പങ്കുവെച്ചു. തന്റെ പഴയ മോശം ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും, ജീവിതത്തെയും ത്യാഗത്തെയും ധർമ്മത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റാനും ഈ സിനിമ സഹായിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രീരാമന്റെ പ്രത്യേകതയായി രൺബീർ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ ശാന്തതയും വിനയവുമാണ്. രാമൻ കേവലം ഒരു പോരാളിയോ അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ളവനോ മാത്രമല്ല മറിച്ച്, പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികാരത്തിന് പകരം കരുണയും ക്ഷമയും കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കരുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയെന്ന് താരം വിശ്വസിക്കുന്നു. കോപവും അക്ഷമയും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, രാമന്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ വലിയൊരു പാഠമാണെന്നും രൺബീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ 2026-ൽ ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും, സായ് പല്ലവി സീതയായും, യാഷ് രാവണനായും അഭിനയിക്കുന്നു. എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന സംഗീതം ഈ ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ ഗംഭീരമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
