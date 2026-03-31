    Posted On
    date_range 31 March 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 12:20 PM IST

    രാധിക ശരത്കുമാർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം 'തായ് കിഴവി' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്...; എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം?

    നടൻ ശിവകാർത്തികേയൻ നിർമിച്ച് രാധിക ശരത്കുമാർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ സിനിമയാണ് 'തായ് കിഴവി'. കോമഡി ഡ്രാമയായി എത്തിയ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശിവകുമാർ മുരുഗേശൻ ആണ്. മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രം ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ചിത്രം ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷൻ ആണ് സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് 20.78 കോടിയാണ് സിനിമ നേടിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ സിനിമ ഇതുവരെ നേടിയത് 150 കോടി രൂപയാണ്.

    തായ് കിഴവി ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രമാണ്. നടൻ ശിവകാർത്തികേയന്റെ ശിവകാർത്തികേയൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും പാഷൻ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവുനുത്തായ് എന്ന കരുത്തുറ്റ ഗ്രാമീണ വനിതയെയാണ് രാധിക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുകാരിയായ അവർ തന്റെ മക്കളുമായും നാട്ടുകാരുമായും നടത്തുന്ന രസകരവും വൈകാരികവുമായ ഇടപഴകലുകളിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മാന്യതയെയും കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ സന്ദേശം തമാശ കലർത്തി ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

    രാധിക ശരത്കുമാർ, സിങ്കംപുലി, ബാല ശരവണൻ, അരുൾദോസ്, മുനീഷ്കാന്ത് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. നിവാസ് കെ. പ്രസന്നയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ മികച്ച ഉപയോഗം ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. സിനിമയിലെ രാധിക ശരത്കുമാറിന്റെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.ഗംഭീര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നടിയുടേതെന്നും തന്റെ മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ട് അവർ സിനിമയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്നുമാണ് കമന്റുകൾ. തായ് കിഴവിക്ക് ശേഷം ശിവകുമാർ മുരുഗേശൻ ഒരുക്കുന്ന സിനിമയിൽ ശിവകാർത്തികേയൻ ആണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. സിയോൺ എന്നാണ് ശിവകാർത്തികേയന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ പേര്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് വൈറലായിരുന്നു.

    TAGS:Entertainment NewsOTTOTT ReleaseRadhika SarathkumarSivakarthikeyan
    News Summary - Thaai Kizhavi OTT release date out
