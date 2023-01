ഭർത്താവിനോടൊപ്പമുളള ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, നടിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം; പണത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതമെന്ന് നെറ്റിസൺസ്

2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് രവീന്ദർ ചന്ദ്രശേഖരനും നടി മഹാലക്ഷമിയും വിവാഹിതരായത്. താരങ്ങളുടെ വിവാഹം വലിയ വിമർശനം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മഹാലക്ഷ്മിക്ക് നേരെയായിരുന്നു കൂടുതൽ സൈബർ ആക്രമണവും. പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മഹാലക്ഷ്മി രവീന്ദറിനെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷേപം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും താരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം തുടരുകയാണ്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ മഹാലക്ഷ്മി ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. "We are not made for each other we are mad for each other." എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ നടിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി പ്രേക്ഷകർ എത്തുകയായിരുന്നു. പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും പണത്തിന് ഹൃദയത്തെ ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കമന്റ് ഉയർന്നു. കൂടാതെ പണത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം, വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം വലിയ തുക ജീവനാംശം വാങ്ങാമെന്നും ചിലർ കുറിച്ചു. എന്നാൽ വിമർശനങ്ങൾ അതിരുകടന്നതോടെ നടി ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

തമിഴിലെ പ്രശസ്ത നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ലിബ്ര പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് രവീന്ദര്‍. അവതാരകയായി എത്തിയ മഹാലക്ഷ്മി ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയയാകുന്നത്. 'വാണി റാണി', 'ഓഫീസ് ചെല്ലമേ', 'ഉതിരിപ്പൂക്കള്‍' തുടങ്ങിയവയാണ് മഹാലക്ഷ്മി അഭിനയിച്ച പരമ്പരകള്‍. രവീന്ദര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന 'വിടിയും വരൈ കാത്തിര്' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ മഹാലക്ഷ്മിയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.