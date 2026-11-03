മൂന്ന് തവണ നായികയാകാനുള്ള ക്ഷണം നസ്രിയ നിരസിച്ചു, ഒടുവിൽ നാലാം ശ്രമത്തിൽ ‘യെസ്’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സൂര്യ

മൂന്ന് തവണ നായികയാകാനുള്ള ക്ഷണം നസ്രിയ നിരസിച്ചു, ഒടുവിൽ നാലാം ശ്രമത്തിൽ ‘യെസ്’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സൂര്യtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം നസ്രിയ നസീമിനൊപ്പം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ തമിഴ് സൂപ്പർതാരം സൂര്യക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നത് വർഷങ്ങളോളം. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, മൂന്നുതവണയാണ് നസ്രിയയെ തന്റെ സിനിമകളിലേക്ക് സൂര്യ ക്ഷണിച്ചത്. എന്നാൽ, മൂന്നുതവണയും മറുപടി 'നോ' എന്നായിരുന്നു. ഒടുവിൽ നാലാം ശ്രമത്തിലാണ് ആ ആഗ്രഹം സഫലമായതെന്ന് സൂര്യ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'സീൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ നസ്രിയയെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു സൂര്യയുടെ രസകരമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് നസ്രിയക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂര്യ മനസ്സുതുറന്നത്. നസ്രിയയുടെ അഭിനയത്തോട് എന്നും പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർക്കൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ ഏറെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മൂന്ന് സിനിമകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും നസ്രിയ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. നാലാം തവണ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒടുവിൽ അനുകൂല മറുപടി ലഭിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.
'നസ്രിയക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നുതവണ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചെങ്കിലും മൂന്നുതവണയും നിരസിച്ചു. നാലാം ശ്രമത്തിലാണ് സമ്മതം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പത്തുപന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി സംവിധായകരോടും അഭിനേതാക്കളോടും നസ്രിയ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയോട് യെസ് പറഞ്ഞതിന് നന്ദി' -സൂര്യ പറഞ്ഞു.
നസ്രിയയുടെ അഭിനയമികവിനെക്കുറിച്ചും സൂര്യ വാചാലനായി. കഥാപാത്രങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയും ആത്മവിശ്വാസവും വ്യക്തതയുമാണ് നസ്രിയയിൽ തന്നെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായി അഭിനയിക്കുന്ന താരമാണ് നസ്രിയയെന്നും 'നാച്ചുറൽ സ്റ്റാർ' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും സൂര്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
'സീനിൽ മായ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നസ്രിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തെ അതിമനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾക്കായി നസ്രിയ നടത്തിയ പരിശ്രമം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. സിനിമയിലെത്തി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അഭിനയത്തോടുള്ള അവരുടെ ആവേശത്തിനും ആത്മാർഥതക്കും ഒരു കുറവുമില്ല' -സൂര്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏകദേശം 12 വർഷത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷമാണ് നസ്രിയ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തിരുമണം എന്നും നിക്കാഹ്' ആയിരുന്നു നസ്രിയയുടെ അവസാന തമിഴ് ചിത്രം. നീണ്ട ഇടവേളക്കുശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് സൂര്യക്കൊപ്പമാണെന്നതും ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാണ് 'സീൻ' ഒരുക്കുന്നത്. ജിത്തുവിന്റെ ആദ്യ തമിഴ് സംവിധാന സംരംഭം കൂടിയാണിത്. സൂര്യ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇൻബരാജിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നസ്ലിനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് നസ്ലിന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റം. കൊലപാതക അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹാസ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ത്രില്ലറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സുഷിൻ ശ്യാമാണ് സംഗീതസംവിധാനം. നവംബർ ആറിന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും. മലയാളി താരങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയിൽ സൂര്യയും നസ്രിയയും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ.
സൂര്യയുടെ പരാമർശങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ നവംബർ 6 റിലീസ് തീയതിയും നവംബർ 3ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ഒത്തുനോക്കിയിട്ടുണ്ട്.