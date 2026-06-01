    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 12:02 PM IST

    മമ്മൂട്ടി നിരസിച്ച ആ സിനിമ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി; ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ സൂപ്പർതാരോദയത്തിന് വഴിതുറന്ന കഥാപാത്രം

    മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായ വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിരസിച്ച ചില സിനിമകൾ പിന്നീട് വലിയ ഹിറ്റുകളായി മാറുകയും, മറ്റ് താരങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തത്. 'ദൃശ്യം', 'രാജാവിന്റെ മകൻ', 'ഏകലവ്യൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ പലതും മമ്മൂട്ടി ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ അവ ലോട്ടറിയായി മാറിയത് മോഹൻലാലിന്റെയും സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും കരിയറിലേക്കായിരുന്നു.

    ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് ഷാജി കൈലാസ്-രഞ്ജി പണിക്കർ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന 'ഏകലവ്യൻ' (1993). ഈ ചിത്രം ആദ്യം സമീപിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചതോടെ ചിത്രം സുരേഷ് ഗോപിയിലെത്തി. ഇത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കരിയറിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി. മധവൻ ഐ.പി.എസ് എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശിലും വൻ ജനപ്രീതി നേടിക്കൊടുത്തു. അവിടെ 'സുപ്രീം സ്റ്റാർ' എന്ന വിശേഷണം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ ഈ ചിത്രം കാരണമായി. 'ഏകലവ്യന്' പുറമെ 'കമ്മീഷണർ', 'മാഫിയ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തെലുങ്ക് മൊഴിമാറ്റ പതിപ്പുകളും ആന്ധ്രയിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു.

    മലയാള സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ വിപണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ സുരേഷ് ഗോപി വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. 90-കളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വളർന്ന ഒരു താരം എന്ന നിലയിൽ കമലഹാസൻ, രജനീകാന്ത്, ചിരഞ്ജീവി എന്നിവർക്കൊപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി സുരേഷ് ഗോപി മാറിയെന്നത് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി നിരസിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കരിയറിനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ താരോദയം.

    സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇത്തരം കൗതുകകരമായ സംഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇന്നും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഓരോ ചിത്രവും ഒരു താരത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, മലയാള സിനിമയുടെ തന്നെ ഗതിവിഗതികളെ മാറ്റിയെഴുതുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ.

    TAGS: Mammootty, Mollywood, Suresh Gopi, Entertainment News, Celebrities
    News Summary - Suresh Gopi became Kerala’s superstar with a film Mammootty rejected
