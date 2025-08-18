Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Aug 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 8:58 AM IST

    പൂച്ചയെ അയച്ചത് ആരാണ്? ബ​ത്‌​ല​ഹേ​മി​ൽ വീ​ണ്ടും സ​മ്മ​ർ..!

    summer in bethlehem
    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ മ​ഹാ വി​ജ​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സ​മ്മ​ർ ഇ​ൻ ബ​ത്‌​ല​ഹേ​മി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ആ​ഫ്‌​റ്റ​ർ 27 ഇ​യേ​ഴ്‌​സ്‌’ പ്രി​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ സി​ബി​മ​ല​യി​ലും ര​ഞ്‌​ജി​ത്തും ഒ​ന്നി​ച്ച്, സി​യാ​ദ്‌ കോ​ക്ക​ർ നി​ർ​മി​ച്ച, മെ​ഗാ ഹി​റ്റ് ‘സ​മ്മ​ർ ഇ​ൻ ബ​ത്‌​ല​ഹേം’ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്‌ ‘ആ​ഫ്‌​റ്റ​ർ 27 ഇ​യേ​ഴ്‌​സ്‌'​ലൂ​ടെ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു. ര​ഞ്‌​ജി​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ൽ സി​ബി മ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ചി​ത്രം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ താ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം സി​യാ​ദ്‌ കോ​ക്ക​ർ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ‘മാ​ജി​ക് വെ​റു​തെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല, ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​ട​ൻ വ​രു​ന്നു’ എ​ന്ന കു​റി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ സി​നി​മ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ സി​യാ​ദ് കോ​ക്ക​ർ പ​ങ്കു​വെച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ‘ആ​രാ​ണ് പൂ​ച്ച​ക്ക് മ​ണി കെ​ട്ടി​യ​ത്???... എ​ന്തോ അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്‌. കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​പ്രൈ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന കു​റി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് സി​ബി മ​ല​യി​ൽ സി​നി​മ​യു​ടെ പോ​സ്‌​റ്റ​ർ പ​ങ്കു​വ​ച്ച​ത്‌.

    ജ​യ​റാ​മി​ന് പൂ​ച്ച​യെ അ​യ​ച്ച പെ​ൺ​കു​ട്ടി ആ​​രെന്ന ചോ​ദ്യം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു ‘സമ്മർ’ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 27 വ​ർ​ഷ​ത്തിനുശേഷവും അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ണി​യ​റ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഈ ​ചോ​ദ്യം നേരിടുന്നു എ​ന്ന​ത്‌ ത​ന്നെ​യാ​ണ്‌ സി​നി​മ​യു​ടെ വി​ജ​യം. 1998ല്‍ ​ഇറ​ങ്ങി​യ ‘സ​മ്മ​റി’​ന് ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗം പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ മ​ഞ്‌​ജു​വാ​ര്യ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സി​യാ​ദ്‌ കോ​ക്ക​ർ മു​മ്പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

