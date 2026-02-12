ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെർ ‘സുഖമാണോ സുഖമാണ്’ നാളെ മുതൽ തിയറ്ററുകളിൽ

ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെർ ‘സുഖമാണോ സുഖമാണ്’ നാളെ മുതൽ തിയറ്ററുകളിൽtext_fields
അരുണ് ലാല് രാമചന്ദ്രൻ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്ന സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ റിലീസ് ടീസർ റിലീസായി. ചിത്രം നാളെ മുതൽ തിയറ്ററുകളിലേക്കെത്തും. മാത്യു തോമസ്, ദേവിക സഞ്ജയ്, ജഗദീഷ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റെർറ്റൈനെറിന്റെ നിർമാണം ലൂസിഫര് സര്ക്കസിന്റെ ബാനറില് ഗൗരവ് ചനാനയാണ്.
സ്ഫടികം ജോര്ജ്, കുടശ്ശനാട് കനകം, നോബി മാര്ക്കോസ്, അഖില് കവലയൂര്, മണിക്കുട്ടന്, ജിബിന് ഗോപിനാഥ്, അബിന് ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഓവര്സീസ് വിതരണാവകാശം പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സിനാണ്. ലൂസിഫര് മ്യൂസിക്കിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ്. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.
ഡി.ഒ.പി : ടോബിന് തോമസ്, എഡിറ്റര് : അപ്പു ഭട്ടതിരി, മ്യൂസിക് : നിപിന് ബെസെന്റ്, കോ പ്രൊഡ്യൂസര്: ഗരിമ വോഹ്ര,അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസര് : അര്ച്ചിത് ഗോയല്, ഹെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്സ് : രാകേന്ത് പൈ, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര് : ജിനു പി. കെ, സൗണ്ട് ഡിസൈന് : കിഷന് സപ്ത, സൗണ്ട് മിക്സിങ് : ഹരി പിഷാരടി, ആര്ട്ട് ഡയറക്റ്റര് : ബോബന് കിഷോര്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് : സുഹൈല് എം, വസ്ത്രാലങ്കാരം : ഷിനു ഉഷസ്, മേക്കപ്പ് : സിജീഷ് കൊണ്ടോട്ടി, കളറിസ്റ്റ് : ലിജു പ്രഭാകര്, കാസ്റ്റിങ് : കാസ്റ്റ് മി പെര്ഫെക്റ്റ്, സ്റ്റില്സ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണന്, ഡിസൈന് : മാക്ഗുഫിന്, പി.ആര്. ഒ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് കൺസൾട്ടന്റ്: പ്രതീഷ് ശേഖര്.
