സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: 2024ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6.30ന് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിർവഹിക്കും.
മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ കേരള സര്ക്കാറിന്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ ജെ.സി. ഡാനിയേല് പുരസ്കാരം നടി ശാരദ മുഖ്യമന്ത്രിയില് നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും.
മമ്മൂട്ടി, ടോവിനോ തോമസ്, ആസിഫ് അലി, വേടന്, ഷംല ഹംസ, ലിജോമോള് ജോസ്, ജ്യോതിര്മയി, സൗബിന് ഷാഹിര്, സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്, ചിദംബരം തുടങ്ങി 51 ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകള്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പുരസ്കാരം നല്കും.
ചടങ്ങിനു ശേഷം മികച്ച പിന്നണിഗായകർക്കുള്ള പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ കെ.എസ് ഹരിശങ്കർ, സെബ ടോമി എന്നിവർ നയിക്കുന്ന സംഗീതപരിപാടിയുമുണ്ടാവും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register