മമ്മൂട്ടി, ആസിഫ് അലി, വിജയരാഘവൻ, ടൊവിനോ അവസാന റൗണ്ടിൽ; സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും

മമ്മൂട്ടി, ആസിഫ് അലി, വിജയരാഘവൻ, ടൊവിനോ അവസാന റൗണ്ടിൽ; സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. 36 സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ അവസാന റൗണ്ടിലെത്തിയത്. മികച്ച നടനുള്ള മത്സരത്തിന്റെ അവസാന റൗണ്ടിൽ മമ്മൂട്ടിയും ആസിഫ് അലിയും വിജയരാഘവനും ടൊവിനോ തോമസുമാണുള്ളത്. കനി കുസൃതി, ദിവ്യപ്രഭ, ഷംല ഹംസ, അനശ്വര രാജൻ, ജ്യോതിർമയി, സുരഭി ലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് മികച്ച നടിയാവാൻ മത്സരിക്കുന്നത്.
'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയെ അവസാന റൗണ്ടിലെത്തിച്ചത്. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിലെ വിമുക്തഭടന് അപ്പുപിള്ളയെ അവതരിച്ച വിജയരാഘവനാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രധാന എതിരാളി. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം, ലെവല് ക്രോസ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനവുമായി ആസിഫ് അലിയും എ.ആര്.എം എന്ന ചിത്രത്തില് മൂന്നുകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ടൊവീനോ തോമസും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.
കാന് ചലച്ചിത്രമേളയില് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഓള് വി ഇമാജിന് ആസ് ലൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രഭയുടെ വേഷമിട്ട കനി കുസൃതി, അനുവിനെ അവതരിപ്പിച്ച ദിവ്യപ്രഭ, രേഖാചിത്രത്തിലെ രേഖാ പത്രോസായ അനശ്വര രാജന്, ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമയിലെ ഫാത്തിമ ഷംല ഹംസ എന്നിവർ തമ്മിലാണ് മത്സരം.
നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരത്തില് മോഹന്ലാലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 200 കോടി ക്ലബ്ബില് കയറി മുന്നേറിയ മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്, ഫഹദിന്റെ ആവേശം, അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം (എ.ആർ.എം), ഗുരുവായൂര് അമ്പലനടയില്, പ്രേമലു, വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷം, സൂക്ഷ്മദര്ശിനി, മാര്ക്കോ, ഭ്രമയുഗം, ആവേശം, കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം എന്നിവയാണ് ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് അവസാന റൗണ്ടില് ഉള്ളത്. നടന് പ്രകാശ് രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏഴംഗ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങള് നിര്ണയിക്കുന്നത്.
