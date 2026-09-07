Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് തൂത്തുവാരി 'സ്പൈഡർമാൻ'; ആഗോളതലത്തിൽ നേടിയത് 23,000 കോടിയോളം രൂപ

    text_fields
    bookmark_border
    നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് തൂത്തുവാരി സ്പൈഡർമാൻ; ആഗോളതലത്തിൽ നേടിയത് 23,000 കോടിയോളം രൂപ
    cancel

    ടോം ഹോളണ്ടും സെൻഡയയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ഔട്ട് ഡേ' നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ലേബർ ഡേ വാരാന്ത്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവിടാതെ ചിത്രം ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ ആറാം ആഴ്ചയാണ്. ഹോളിവുഡ് ലോകത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മാർവെൽ ചിത്രം ആരാധകരുടെ വലിയ സ്വീകാര്യതയോടെയാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

    അമേരിക്കയിലെ നീണ്ട ലേബർ ഡേ വാരാന്ത്യത്തിൽ മാത്രം ചിത്രം 18 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് കലക്ഷനിൽ 20 ശതമാനത്തിന്റെ ചെറിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ആധിപത്യത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല. ജൂലൈ 31-ന് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയതുമുതൽ ഇതുവരെ യുഎസിലും കാനഡയിലുമായി 918 ദശലക്ഷം ഡോളറും, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 1.48 ബില്യൺ ഡോളറുമാണ് ഈ മാസ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

    ബോക്സ് ഓഫീസിലെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ നിലവാരവും ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധേയമാണ്. ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'ദി ഒഡീസി' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ശക്തമായി തുടരുന്നു. അനിമേഷനും ലൈവ് ആക്ഷനും ഒരേപോലെ സംയോജിപ്പിച്ച 'കൊയോട്ടെ വേഴ്സസ് ആക്മെ' മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. മാർക്ക് വാൾബർഗും യാഹ്യ അബ്ദുൾ-മാറ്റിൻ രണ്ടാമനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ പുതിയ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ബൈ എനി മീൻസ്' 7.4 ദശലക്ഷം ഡോളറുമായി നാലാം സ്ഥാനത്ത് മികച്ച അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഹൊറർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള 'ഇൻസീഡിയസ്: ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫർദർ' അഞ്ചാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുന്നേറുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Spider-Man make record in North American box office
    Next Story
    X