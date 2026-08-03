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    Movie News
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 8:59 AM IST

    നാല് ദിവസം കൊണ്ട് 300 കോടി കടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായി ‘സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ’

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    നാല് ദിവസം കൊണ്ട് 300 കോടി കടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹോളിവുഡ് ചിത്രമായി ‘സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ’
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    സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ

    ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ എക്കാലത്തെയും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു മാർവലിന്റെ പുതിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ 'സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ'സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതകരമായ മുന്നേറ്റം.

    റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ നാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 300 കോടി രൂപയിലധികം ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഹോളിവുഡ് ചിത്രം എന്ന റെക്കോർഡാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും സ്പൈഡർമാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വാധീനമാണ് ഈ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം തെളിയിക്കുന്നത്. റിലീസ് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ചിത്രം, പല പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെയും ഓപ്പണിങ് റെക്കോർഡുകളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കി. മികച്ച മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയുടെയും തിയറ്റർ അനുഭവത്തിന്റെയും പിൻബലത്തിൽ കുടുംബപ്രക്ഷകരും യുവാക്കളും ഒരുപോലെ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.

    ഇംഗ്ലീഷ് ഒറിജിനൽ പതിപ്പിന് പുറമെ, രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ചിത്രം വൻ മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. തിയറ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചും മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ ഡബ്ബ്ഡ് പതിപ്പുകൾക്കും വലിയ തോതിലുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി പതിപ്പ് റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കുന്ന ഒക്യുപ്പൻസിയോടെയാണ് പ്രദർശനം തുടരുന്നത്.

    പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ ഡെസ്റ്റിൻ ഡാനിയൽ ക്രെട്ടൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം, മുൻ ചിത്രമായ 'സ്പൈഡർമാൻ: നോ വേ ഹോം' സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കൗതുകകരമായ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ മന്ത്രവാദത്തെ തുടർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പീറ്റർ പാർക്കറുടെ യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിയൽ മറന്നുപോയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തന്റെ പുതിയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നായകന്റെ അതിജീവനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കാതൽ.

    ടോം ഹോളണ്ട്, സെൻഡയ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകരുടെ മനംകവർന്നു. ജേക്കബ് ബറ്റലോൺ, ജോൺ ബെർന്തൽ, ഫ്ലോറൻസ് പ്യൂ, ട്രമെൽ ടിൽമാൻ, മരിസ ടോമേ, മാർക്ക് റഫാലോ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ആവേശകരമായ ദൃശ്യവിരുന്നും മികച്ച തിരക്കഥയും ഒത്തിരി വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയൊരു ചരിത്ര അധ്യായമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Box Office CollectionhollywoodSpidermanTom HollandMarvel
    News Summary - Spider-Man: Brand New Day Crosses ₹300 Cr in India
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