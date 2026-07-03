സോണി ലിവ് മലയാളം മൂവി ഫിയസ്റ്റക്ക് തുടക്കമിടുന്നു; ‘കറക്കം’, ‘ബൾട്ടി’ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നു...text_fields
മികച്ച കഥാശൈലികളും വൈവിധ്യമാർന്ന സിനിമാനുഭവങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം മൂവി ഫിയസ്റ്റ് എന്ന പ്രത്യേക ചലച്ചിത്ര മേളയിലൂടെ കറക്കം, ബൾട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രീമിയറുകളാണ് സോണി ലിവ് ജൂലൈയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം മൂവി ഫിയസ്റ്റ, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന സിനിമാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഫിയസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ പ്രീമിയറായി എത്തുന്നത് കറക്കം ആണ്. മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യ മ്യൂസിക്കൽ ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കറക്കം ജൂലൈ 3 മുതൽ സോണി ലിവിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. സംഗീതവും ഹാസ്യവും നൊസ്റ്റാൾജിയയും ഹൊററും സമന്വയിപ്പിച്ച ചിത്രം, ഹൊറർ-കോമഡി വിഭാഗത്തിന് പുതുമയാർന്ന അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. റെട്രോ പശ്ചാത്തലവും വർണാഭമായ ദൃശ്യങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്.
ധനുഷും ഖാജയും എന്ന രണ്ട് യുവാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവരുന്ന അഞ്ച് ആത്മാക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനിടെ നടത്തിയ ഒരു തമാശയാണ് ആത്മാക്കളെ ഉണർത്തുന്നത്. തുടർന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന രസകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് ജൂലൈ 10 മുതൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്ന ബൾട്ടി ആക്ഷൻ, സ്പോർട്സ്, ക്രൈം ഡ്രാമ എന്നിവയുടെ ശക്തമായ സമന്വയമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലുള്ള വേളമ്പാളയം എന്ന പട്ടണത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ കബഡിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഉദയൻ, കുമാർ, സുരേഷ്, മണി എന്നീ നാല് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കബഡി താരങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഒരു പ്രധാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രദേശത്തെ പണമിടപാടുകാരനായ ഭൈരവന്റെ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ അവരുടെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം ക്രമേണ നിയമവിരുദ്ധ ധനകാര്യ ഇടപാടുകളുടെയും ഗ്യാങ് സംഘർഷങ്ങളുടെയും അപകടകരമായ ലോകത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നു. സൗഹൃദം, ആഗ്രഹം, വിശ്വാസവഞ്ചന, പ്രതികാരം എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി മുന്നേറുന്ന ചിത്രം തീവ്രമായ വികാരങ്ങളും ആക്ഷൻ മുഹൂർത്തങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു.
ഹൊറർ-കോമഡിയും മ്യൂസിക്കും നിറഞ്ഞ കറക്കം മുതൽ സ്പോർട്സും ആക്ഷനും ക്രൈം ഡ്രാമയും ചേരുന്ന ബൾട്ടി വരെ, സമകാലിക മലയാള സിനിമയുടെ വൈവിധ്യവും സൃഷ്ടിപരമായ ഊർജവും ആഘോഷിക്കുന്ന മേളയായാണ് മലയാളം മൂവി ഫിയസ്റ്റ എത്തുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് തുടർച്ചയായി പുതുമയാർന്ന സിനിമാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം, വ്യത്യസ്തമായ കഥകളും പ്രതിഭാധനരായ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും മുന്നിലെത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും ഫിയസ്റ്റക്കുണ്ട്.
ട്രെയിലറുകളും കണ്ടന്റുകളും മറ്റ് പ്രത്യേക അപ്ഡേറ്റുകളും സോണി ലിവിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഉടൻ പുറത്തുവിടും. ചിരിയും പേടിയും സംഗീതവും നിറഞ്ഞ കറക്കം മുതൽ ആവേശവും ആക്ഷനും വികാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ബൾട്ടി വരെ, മികച്ച സിനിമാനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു മാസം സമ്മാനിക്കാൻ മലയാളം മൂവി ഫിയസ്റ്റയുമായി സോണി ലിവ് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
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